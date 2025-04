Ночью, 10 апреля, прошел второй поединок между клубами «Интер» Майами и «Лос-Анджелес» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ. Первая игра завершилась победой «Лос-Анджелес» со счетом 1:0.

Состоялось противостояние на «Чейз Стэдиум» в городе Форт Лодердейл.

Команды устроили настоящую интригу в поединке, поскольку гостям удалось открыть счет в матче. Несмотря на такое уверенное преимущество, «Интер» Майами смог вернуться к игре и забить три мяча в ворота соперника. Благодаря такому перфомансу клуб из Майами прошел в следующий этап.

Двумя мячами в матче отметился легендарный Лионель Месси. На 35-й минуте аргентинец забил с игры, а позже на 84-й минуте Лионель реализовал пенальти.

Именно после удачного удара с 11-ти метров Месси отпраздновал взятие ворот со своими детьми и их друзьями, чем заставил болельщиков любоваться.

ВИДЕО. Щемящий момент. Месси отпраздновал гол вместе с детьми

The money is important—it’s great—but Messi's decision to come to MLS was as much about his kids as anything else.



Priceless. #Messi



pic.twitter.com/EbcjzbOlLu