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Major League Soccer
10 апреля 2025, 13:46 | Обновлено 10 апреля 2025, 13:48
448
0

ВИДЕО. Щемящий момент. Месси отпраздновал гол вместе с детьми

Аргентинец подтвердил статус семейного человека

10 апреля 2025, 13:46 | Обновлено 10 апреля 2025, 13:48
448
0
ВИДЕО. Щемящий момент. Месси отпраздновал гол вместе с детьми
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Ночью, 10 апреля, прошел второй поединок между клубами «Интер» Майами и «Лос-Анджелес» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ. Первая игра завершилась победой «Лос-Анджелес» со счетом 1:0.

Состоялось противостояние на «Чейз Стэдиум» в городе Форт Лодердейл.

Команды устроили настоящую интригу в поединке, поскольку гостям удалось открыть счет в матче. Несмотря на такое уверенное преимущество, «Интер» Майами смог вернуться к игре и забить три мяча в ворота соперника. Благодаря такому перфомансу клуб из Майами прошел в следующий этап.

Двумя мячами в матче отметился легендарный Лионель Месси. На 35-й минуте аргентинец забил с игры, а позже на 84-й минуте Лионель реализовал пенальти.

Именно после удачного удара с 11-ти метров Месси отпраздновал взятие ворот со своими детьми и их друзьями, чем заставил болельщиков любоваться.

ВИДЕО. Щемящий момент. Месси отпраздновал гол вместе с детьми

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Лос-Анджелес (MLS) Лионель Месси Интер Майами Лига чемпионов КОНКАКАФ видео
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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