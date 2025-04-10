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Лига чемпионов
10 апреля 2025, 12:58 | Обновлено 10 апреля 2025, 13:00
28
0

Левандовски забил своему бывшему клубу в рекордный раз

Польский форвард «Барселоны» отличился дублем против дортмундской «Боруссии»

10 апреля 2025, 12:58 | Обновлено 10 апреля 2025, 13:00
28
0
Левандовски забил своему бывшему клубу в рекордный раз
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовськи

В четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов «Барселона» – «Боруссия» Роберт Левандовски отличился двумя забитыми мячами. Благодаря усилиям поляка «блаугранас» выиграли со счетом 4:0.

Это были 28-й и 29-й голы поляка в ворота «Боруссии» во всех турнирах в 28 матчах против нее.

Тем самым 36-летний нападающий установил свой персональный рекорд. Ни одному клубу Роберт не забивал такое количество мячей.

Интересен тот факт, что польский форвард «Барселоны» в свое время был игроком дортмундской «Боруссии» (с 2010 по 2014 годы).

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Барселона Боруссия Дортмунд Роберт Левандовски Лига чемпионов Барселона - Боруссия Д статистика
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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