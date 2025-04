Левандовски забил своему бывшему клубу в рекордный раз

В четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов «Барселона» – «Боруссия» Роберт Левандовски отличился двумя забитыми мячами. Благодаря усилиям поляка «блаугранас» выиграли со счетом 4:0.

Это были 28-й и 29-й голы поляка в ворота «Боруссии» во всех турнирах в 28 матчах против нее.

Тем самым 36-летний нападающий установил свой персональный рекорд. Ни одному клубу Роберт не забивал такое количество мячей.

Интересен тот факт, что польский форвард «Барселоны» в свое время был игроком дортмундской «Боруссии» (с 2010 по 2014 годы).

29 - Robert Lewandowski has scored more goals against Borussia Dortmund across all competitions (29 in 28 matches) than he has against any other team in his career. Haunt. pic.twitter.com/UgXwyC3YSJ