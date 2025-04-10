Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЛЕВАНДОВСКИ: «О полуфинале Лиги чемпионов сейчас никто не думает»
Лига чемпионов
10 апреля 2025, 11:36 | Обновлено 10 апреля 2025, 11:41
131
0

ЛЕВАНДОВСКИ: «О полуфинале Лиги чемпионов сейчас никто не думает»

Нападающий «Барселоны» поделился мыслями о первом матче 1/4 финала ЛЧ

10 апреля 2025, 11:36 | Обновлено 10 апреля 2025, 11:41
131
0
ЛЕВАНДОВСКИ: «О полуфинале Лиги чемпионов сейчас никто не думает»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Главный форвард «Барселони» Роберт Левандовски после матча с «Боруссией Дортмунд» высказался об уверенной победе в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Польский нападающий отличился дублем, чем помог «блаугранас» обыграть «Боруссию» со счетом 4:0.

«Мы сыграли хорошо, но про полуфинал сейчас никто из нас не думает. Предстоит провести еще один важный матч на следующей неделе.

Всегда стремимся навязывать свою игру и то же самое будем делать в Дортмунде. Отправимся туда побеждать – такова наша извечная цель. Более того, я бы сказал, что там нам придется играть как минимум так же, если не лучше. Это же Лига чемпионов, и нет времени ни на что, кроме как быть лучшими.

Мы с Ламином и Рафиньей хорошо работаем, как на поле, так и за его пределами. В этом турнире нам осталось сделать четыре важнейших шага. Теперь у меня за «Барселону« 99 голов, и я этим доволен. Но нам нужно работать всей командой, включая нападающих. Так добиться успеха проще», – прокомментировал Роберт.

Напомним, что Левандовски превзошел достижение Роналду и установил уникальный рекорд Лиги чемпионов.

По теме:
Витинья стал автором нового рекорда ПСЖ в Лиге Чемпионов
«Это были похороны Дортмунда». Реакция фанов на матч Барселона – Боруссия
Защитник Боруссии Д: «Счет против Барселоны слишком велик»
Барселона Боруссия Дортмунд Лига чемпионов Барселона - Боруссия Д Роберт Левандовски
Андрей Витренко Источник: УЕФА
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тибо КУРТУА – игроку Реала: «Для чего ты это вообще делаешь?»
Футбол | 10 апреля 2025, 07:49 7
Тибо КУРТУА – игроку Реала: «Для чего ты это вообще делаешь?»
Тибо КУРТУА – игроку Реала: «Для чего ты это вообще делаешь?»

Бельгийца разозлили ненужные фолы перед штрафными ударами Райса

Экс-игрок Реала рассказал, почему Куртуа пропустил голы со штрафных
Футбол | 09 апреля 2025, 17:30 2
Экс-игрок Реала рассказал, почему Куртуа пропустил голы со штрафных
Экс-игрок Реала рассказал, почему Куртуа пропустил голы со штрафных

Зеедорф отметил класс Райса

7 экс-футболистов сборной Украины, которые доигрывают в зарубежной трясине
Футбол | 09.04.2025, 23:42
7 экс-футболистов сборной Украины, которые доигрывают в зарубежной трясине
7 экс-футболистов сборной Украины, которые доигрывают в зарубежной трясине
Ливерпуль предложил 100 миллионов за звезду Барсы. Нет Рафинья и не Ямаль
Футбол | 10.04.2025, 11:01
Ливерпуль предложил 100 миллионов за звезду Барсы. Нет Рафинья и не Ямаль
Ливерпуль предложил 100 миллионов за звезду Барсы. Нет Рафинья и не Ямаль
Винисиус объяснил, как Реал может сделать камбэк в матче с Арсеналом
Футбол | 10.04.2025, 05:00
Винисиус объяснил, как Реал может сделать камбэк в матче с Арсеналом
Винисиус объяснил, как Реал может сделать камбэк в матче с Арсеналом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Арсенал – Реал – 3:0. Магия Райса и разгром королей. Видео голов и обзор
Арсенал – Реал – 3:0. Магия Райса и разгром королей. Видео голов и обзор
09.04.2025, 00:20 2
Футбол
Куртуа объяснил, почему пропустил три гола в матче Реала с Арсеналом
Куртуа объяснил, почему пропустил три гола в матче Реала с Арсеналом
09.04.2025, 08:24 6
Футбол
Квалификация ЧМ. Легенда снукера в 62 года совершил камбек против украинца
Квалификация ЧМ. Легенда снукера в 62 года совершил камбек против украинца
09.04.2025, 03:23
Снукер
Раскрыты планы Усика. Александр хочет грандиозное, это не Дюбуа и Паркер
Раскрыты планы Усика. Александр хочет грандиозное, это не Дюбуа и Паркер
09.04.2025, 04:09 2
Бокс
ФОТО. Украинка показала жизнь с игроком Барселоны. Счасливые будни
ФОТО. Украинка показала жизнь с игроком Барселоны. Счасливые будни
08.04.2025, 22:36 2
Футбол
ПАВЛОВ: «Если они это сделают, УАФ будет бойкотировать соревнования УЕФА»
ПАВЛОВ: «Если они это сделают, УАФ будет бойкотировать соревнования УЕФА»
08.04.2025, 15:20 6
Футбол
Источник: Динамо уговорило Буковину сменить место проведения матча Кубка
Источник: Динамо уговорило Буковину сменить место проведения матча Кубка
09.04.2025, 11:14 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем