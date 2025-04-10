ЛЕВАНДОВСКИ: «О полуфинале Лиги чемпионов сейчас никто не думает»

Главный форвард «Барселони» Роберт Левандовски после матча с «Боруссией Дортмунд» высказался об уверенной победе в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Польский нападающий отличился дублем, чем помог «блаугранас» обыграть «Боруссию» со счетом 4:0.

«Мы сыграли хорошо, но про полуфинал сейчас никто из нас не думает. Предстоит провести еще один важный матч на следующей неделе.

Всегда стремимся навязывать свою игру и то же самое будем делать в Дортмунде. Отправимся туда побеждать – такова наша извечная цель. Более того, я бы сказал, что там нам придется играть как минимум так же, если не лучше. Это же Лига чемпионов, и нет времени ни на что, кроме как быть лучшими.

Мы с Ламином и Рафиньей хорошо работаем, как на поле, так и за его пределами. В этом турнире нам осталось сделать четыре важнейших шага. Теперь у меня за «Барселону« 99 голов, и я этим доволен. Но нам нужно работать всей командой, включая нападающих. Так добиться успеха проще», – прокомментировал Роберт.

Напомним, что Левандовски превзошел достижение Роналду и установил уникальный рекорд Лиги чемпионов.