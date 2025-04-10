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  4. Левандовски превзошел достижение Роналду и установил уникальный рекорд ЛЧ
Лига чемпионов
10 апреля 2025, 02:23 |
309
0

Левандовски превзошел достижение Роналду и установил уникальный рекорд ЛЧ

Роберт положил дубль в ворота Боруссии Дортмунд в первом матче 1/4 финала (4:0)

10 апреля 2025, 02:23 |
309
0
Левандовски превзошел достижение Роналду и установил уникальный рекорд ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

36-летний польский форвард Барселоны Роберт Левандовски отметился дублем в победном матче против дортмундской Боруссии (4:0).

Эти голы стали для Роберта уже 10-м и 11-м в сезоне Лиги Чемпионов. Таким образом, Левандовски имеет в своем активе уже 4 сезона самого престижного турнира Европы с 10+ забитыми мячами.

  • 2012/13 – 10 голов в составе Боруссии.
  • 2019/20 – 15 голов в составе Баварии
  • 2021/22 – 13 голов в составе Баварии
  • 2024/25 – 11 голов в составе Барселоны

С тремя разными командами никто кроме поляка не достигал таких результатов за всю историю турнира.

В общем Роберт Левандовский имеет уже 105 забитых мячей в Лиге чемпионов. Это третий показатель в истории после Криштиану Роналду (140) и Лионеля Месси (129).

Кроме того, Роберт отличился в 14-й раз в главном еврокубке после своего 35-летия. Это новый рекорд турнира среди футболистов 35+. Поляк превзошел достижение Криштиану Роналду, у которого 12 голов в ЛЧ в 35+ лет.

В сезоне 2024/25 на счету Роберта Левандовского уже 40 голов во всех турнирах.

Видеообзор матча Барселона – Боруссия Д (4:0)

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Роберт Левандовски рекорд Криштиану Роналду Барселона Боруссия Дортмунд Барселона - Боруссия Д Лига чемпионов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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