Левандовски превзошел достижение Роналду и установил уникальный рекорд ЛЧ

36-летний польский форвард Барселоны Роберт Левандовски отметился дублем в победном матче против дортмундской Боруссии (4:0).

Эти голы стали для Роберта уже 10-м и 11-м в сезоне Лиги Чемпионов. Таким образом, Левандовски имеет в своем активе уже 4 сезона самого престижного турнира Европы с 10+ забитыми мячами.

2012/13 – 10 голов в составе Боруссии.

2019/20 – 15 голов в составе Баварии

2021/22 – 13 голов в составе Баварии

2024/25 – 11 голов в составе Барселоны

С тремя разными командами никто кроме поляка не достигал таких результатов за всю историю турнира.

В общем Роберт Левандовский имеет уже 105 забитых мячей в Лиге чемпионов. Это третий показатель в истории после Криштиану Роналду (140) и Лионеля Месси (129).

Кроме того, Роберт отличился в 14-й раз в главном еврокубке после своего 35-летия. Это новый рекорд турнира среди футболистов 35+. Поляк превзошел достижение Криштиану Роналду, у которого 12 голов в ЛЧ в 35+ лет.

В сезоне 2024/25 на счету Роберта Левандовского уже 40 голов во всех турнирах.

Видеообзор матча Барселона – Боруссия Д (4:0)