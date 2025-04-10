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  4. 17-летний Ямаль провел 20-й матч Лиги чемпионов и стал рекордсменом турнира
Лига чемпионов
10 апреля 2025, 01:59 |
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0

17-летний Ямаль провел 20-й матч Лиги чемпионов и стал рекордсменом турнира

Ламин помог Барселона разгромить Боруссию Дортмунд в первом матче 1/4 финала (4:0)

10 апреля 2025, 01:59 |
120
0
17-летний Ямаль провел 20-й матч Лиги чемпионов и стал рекордсменом турнира
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

В первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов Барселона легко разобралась с Боруссией (4:0).

17-летний испанский вингер Барселоны Ламин Ямаль сыграл свой 20-й матч в Лиге чемпионов. Он стал первым игроком возрастом до 18 лет в истории турнира, кто сыграл такое количество поединков.

В своем юбилейном матче Ямаль отметился забитым голом.

Этот гол позволил Ламину стать первым игроком до 18 лет в истории Лиги чемпионов, который забил минимум два гола на стадии плей-офф турнира. Ламин также отличился в ответной игре 1/8 финала против Бенфики (3:1).

Видеообзор матча Барселона – Боруссия Д (4:0)

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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