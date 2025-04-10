17-летний Ямаль провел 20-й матч Лиги чемпионов и стал рекордсменом турнира

В первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов Барселона легко разобралась с Боруссией (4:0).

17-летний испанский вингер Барселоны Ламин Ямаль сыграл свой 20-й матч в Лиге чемпионов. Он стал первым игроком возрастом до 18 лет в истории турнира, кто сыграл такое количество поединков.

В своем юбилейном матче Ямаль отметился забитым голом.

Этот гол позволил Ламину стать первым игроком до 18 лет в истории Лиги чемпионов, который забил минимум два гола на стадии плей-офф турнира. Ламин также отличился в ответной игре 1/8 финала против Бенфики (3:1).

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Видеообзор матча Барселона – Боруссия Д (4:0)