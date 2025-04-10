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10 апреля 2025, 08:04 | Обновлено 10 апреля 2025, 08:10
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С кем сыграет Месси? Определены все полуфиналисты Кубка чемпионов

«Ванкувер» вырвал путевку в следующий раунд на последних минутах

10 апреля 2025, 08:04 | Обновлено 10 апреля 2025, 08:10
700
0
С кем сыграет Месси? Определены все полуфиналисты Кубка чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Ванкувер

10 апреля состоялся ответный матч полуфинала Кубка чемпионов КОНКАКАФ, в котором встретились УНАМ Пумас и Ванкувер Уайткэпс. Гости вырвали ничью на последних секундах матча и сумели пробиться в следующий раунд благодаря гостевому голу – 2:2 (первый матч 1:1).

В первом тайме клубы обменялись забитыми мячами и на перерыв ушли при равном счете. Полузащитник Берхалтер вывел «Ванкувер» вперед на 33-й минуте, однако хозяева ответили точным ударом Мартинеса.

«Пумас» сумел забить второй гол на 89-й минуте – аргентинский нападающий Пуссето записал мяч на свой счет. Однако этот результат изменился на 90+3-й минуте, когда защитник Блекмон вырвал ничью.

Благодаря гостевым голам канадский «Ванкувер» вышел в полуфинал, где сыграет против американского «Интер Майами», который пробился в следующую стадию после дубля Лионеля Месси. Во втором матче сыграют две мексиканские команды Крус Асуль и УАНЛ Тигрес.

Лига чемпионов КОНКАКАФ. 1/4 финала

Ответный матч, 10 апреля

УНА Пумас – Ванкувер Вайткепс – 2:2 [первый матч 1:1]

Голы: Мартинес, 37, Пуссето, 89 – Берхалтер, 33, Блекмон, 90+3

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Лига чемпионов КОНКАКАФ Ванкувер Уайткэпс УНАМ Пумас Интер Майами УАНЛ Тигрес Крус Асуль Лионель Месси
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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