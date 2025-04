С кем сыграет Месси? Определены все полуфиналисты Кубка чемпионов

10 апреля состоялся ответный матч полуфинала Кубка чемпионов КОНКАКАФ, в котором встретились УНАМ Пумас и Ванкувер Уайткэпс. Гости вырвали ничью на последних секундах матча и сумели пробиться в следующий раунд благодаря гостевому голу – 2:2 (первый матч 1:1).

В первом тайме клубы обменялись забитыми мячами и на перерыв ушли при равном счете. Полузащитник Берхалтер вывел «Ванкувер» вперед на 33-й минуте, однако хозяева ответили точным ударом Мартинеса.

«Пумас» сумел забить второй гол на 89-й минуте – аргентинский нападающий Пуссето записал мяч на свой счет. Однако этот результат изменился на 90+3-й минуте, когда защитник Блекмон вырвал ничью.

Благодаря гостевым голам канадский «Ванкувер» вышел в полуфинал, где сыграет против американского «Интер Майами», который пробился в следующую стадию после дубля Лионеля Месси. Во втором матче сыграют две мексиканские команды Крус Асуль и УАНЛ Тигрес.

Лига чемпионов КОНКАКАФ. 1/4 финала

Ответный матч, 10 апреля

УНА Пумас – Ванкувер Вайткепс – 2:2 [первый матч 1:1]

Голы: Мартинес, 37, Пуссето, 89 – Берхалтер, 33, Блекмон, 90+3

Q̶U̶A̶R̶T̶E̶R̶F̶I̶N̶A̶L̶S̶ ✅ SEMIFINALS 🔜 The boys take on @InterMiamiCF . Details drop tomorrow 👀 #VWFC | #ConcaChampions pic.twitter.com/1XcmYE51RO

UNTIL THE FINAL WHISTLE! 😤



'Caps punch their ticket to @TheChampions semifinals! See you soon, @InterMiamiCF 👋#VWFC | #ConcaChampions pic.twitter.com/uzKzwdl1ac