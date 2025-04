8 апреля прошел первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Арсенал и Реал.

Коллективы сыграли на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Поединок завершился со счетом 3:0 в пользу канониров.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

На 58-й минуте первый гол в матче со штрафного забил хавбек канониров Деклан Райс. Еще через 12 минут, снова со штрафного удара, англичанин оформил дубль. Операторы трансляции сумели снять лицо и эмоции звездного форварда королевского клуба Килиана Мбаппе сразу после второго забитого мяча Райса.

ВИДЕО Лицо и эмоции Мбаппе после шикарного дубля Райса со штрафных ударов

Mbappe’s reaction to Rice’s second goal of the night pic.twitter.com/S9mlCY9pMd