ВИДЕО. Лицо и эмоции Мбаппе после шикарного дубля Райса со штрафных ударов
Килиан явно не обрадовался голевым свершением англичанина
8 апреля прошел первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Арсенал и Реал.
Коллективы сыграли на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Поединок завершился со счетом 3:0 в пользу канониров.
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На 58-й минуте первый гол в матче со штрафного забил хавбек канониров Деклан Райс. Еще через 12 минут, снова со штрафного удара, англичанин оформил дубль. Операторы трансляции сумели снять лицо и эмоции звездного форварда королевского клуба Килиана Мбаппе сразу после второго забитого мяча Райса.
ВИДЕО Лицо и эмоции Мбаппе после шикарного дубля Райса со штрафных ударов
Mbappe’s reaction to Rice’s second goal of the night pic.twitter.com/S9mlCY9pMd— Renato (@orehnato) April 8, 2025
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Оба поединка пройдут 23 апреля