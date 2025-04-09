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  4. ВИДЕО. Лицо и эмоции Мбаппе после шикарного дубля Райса со штрафных ударов
Лига чемпионов
09 апреля 2025, 00:17 |
661
0

ВИДЕО. Лицо и эмоции Мбаппе после шикарного дубля Райса со штрафных ударов

Килиан явно не обрадовался голевым свершением англичанина

09 апреля 2025, 00:17 |
661
0
ВИДЕО. Лицо и эмоции Мбаппе после шикарного дубля Райса со штрафных ударов
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

8 апреля прошел первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Арсенал и Реал.

Коллективы сыграли на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Поединок завершился со счетом 3:0 в пользу канониров.

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На 58-й минуте первый гол в матче со штрафного забил хавбек канониров Деклан Райс. Еще через 12 минут, снова со штрафного удара, англичанин оформил дубль. Операторы трансляции сумели снять лицо и эмоции звездного форварда королевского клуба Килиана Мбаппе сразу после второго забитого мяча Райса.

ВИДЕО Лицо и эмоции Мбаппе после шикарного дубля Райса со штрафных ударов

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Арсенал Лондон Реал Мадрид Лига чемпионов Реал - Арсенал Килиан Мбаппе Деклан Райс видео эмоции
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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