Тибо КУРТУА: «Он один из лучших игроков в истории футбола»

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа отреагировал на решение звезды «Манчестер Сити» Кевина Де Брюйне покинуть команду.

«Кевин де Брюйне? Он один из лучших игроков в истории Бельгии, а также в Английской Премьер-лиге. Мы вместе пережили много моментов. Я был не сильно удивлен, услышав, что он уходит. Он невероятный игрок», – сказал Куртуа.

Ранее главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола объяснил, почему клуб решил отпустить Кевина де Брюйне по завершению нынешнего сезона.

🗣 Courtois: "Kevin De Bruyne? He's one of the best players in Belgian history, and also in the Premier League. We've shared moments together. I'm not too surprised to hear he's leaving. He's an incredible player." pic.twitter.com/hqOOhzzRCI