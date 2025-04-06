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  4. Гвардиола объяснил, почему Манчестер Сити решил отпустить Де Брюйне
Англия
06 апреля 2025, 07:43 | Обновлено 06 апреля 2025, 07:44
718
0

Гвардиола объяснил, почему Манчестер Сити решил отпустить Де Брюйне

Испанец считает, что клубу следует двигаться дальше

06 апреля 2025, 07:43 | Обновлено 06 апреля 2025, 07:44
718
0
Гвардиола объяснил, почему Манчестер Сити решил отпустить Де Брюйне
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола объяснил, почему клуб решил отпустить Кевина де Брюйне по завершению нынешнего сезона

«Решение было принято клубом. Клуб – это клуб. Мною, Чики Бегиристайном и клубом. Вот в чем дело. Клуб должен двигаться дальше. Повторить такие показатели будет трудно, но мы должны найти другие качества.

Увидим, как команда завершит сезон. Он единственный игрок, чей контракт истекает. Остальные игроки имеют контракт. Мы еще не решили, что делать.

Клуб дал все Кевину Де Брюйне, но он дал нам все. Будет так приятно вспоминать эти многие годы, это невозможно забыть. И хорошие моменты, и даже плохие», – сказал Гвардиола.

Ранее сообщалось, что в услугах Кевина де Брюйне заинтересован французский ПСЖ.

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Олег Вахоцкий Источник: City Xtra
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