Источник: стал известен результат пробы В в Мудрика

В ночь с 16 на 17 декабря 2024 года стало известно, что украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг.

Украинский футболист долгое время ждал результата пробы В и, по информации украинского журналиста Игоря Цыганика, уже получил его.

Отмечается, что люди из окружения украинского игрока знают результат пробы В. Сейчас идет обжалование этого вердикта и до полного оглашения ситуации никто о никаких результатах официально заявлять не будет. Источник сообщает, что учитывая, что не было никакого объявления – проба Б подтверждает пробу А. Сейчас адвокаты Мудрика попросили не оглашать это, пока все дисциплинарные органы не дадут своего вердикта.

Ранее в Англии призвали «Челси» продать Мудрика.