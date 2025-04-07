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Англия
07 апреля 2025, 19:44 | Обновлено 07 апреля 2025, 19:52
1180
3

Источник: стал известен результат пробы В в Мудрика

Отмечается, что результат пробы В подтвердил пробу А

07 апреля 2025, 19:44 | Обновлено 07 апреля 2025, 19:52
1180
3
Источник: стал известен результат пробы В в Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В ночь с 16 на 17 декабря 2024 года стало известно, что украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг.

Украинский футболист долгое время ждал результата пробы В и, по информации украинского журналиста Игоря Цыганика, уже получил его.

Отмечается, что люди из окружения украинского игрока знают результат пробы В. Сейчас идет обжалование этого вердикта и до полного оглашения ситуации никто о никаких результатах официально заявлять не будет. Источник сообщает, что учитывая, что не было никакого объявления – проба Б подтверждает пробу А. Сейчас адвокаты Мудрика попросили не оглашать это, пока все дисциплинарные органы не дадут своего вердикта.

Ранее в Англии призвали «Челси» продать Мудрика.

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допинг Бенфика дисквалификация чемпионат Англии по футболу тренировка Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси Анатолий Трубин Антониу Силва Томаш Араужу
Дмитрий Олейник Источник: Циганик LIVE
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Микола Унгурян
циганик джерело? 
але швидше всього що в даному випадку все так. Якщо б проба Б була негативною то вже давно б все повідомили. 
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DaVinci
Му-Мудрик... 
Як я вже писав, кому треба той і знав про результати проби В. Тепер всі сторони намагаються максимально згладити кути, щоб мінімізувати покарання.
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