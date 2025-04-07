Источник: стал известен результат пробы В в Мудрика
Отмечается, что результат пробы В подтвердил пробу А
В ночь с 16 на 17 декабря 2024 года стало известно, что украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг.
Украинский футболист долгое время ждал результата пробы В и, по информации украинского журналиста Игоря Цыганика, уже получил его.
Отмечается, что люди из окружения украинского игрока знают результат пробы В. Сейчас идет обжалование этого вердикта и до полного оглашения ситуации никто о никаких результатах официально заявлять не будет. Источник сообщает, что учитывая, что не было никакого объявления – проба Б подтверждает пробу А. Сейчас адвокаты Мудрика попросили не оглашать это, пока все дисциплинарные органы не дадут своего вердикта.
Ранее в Англии призвали «Челси» продать Мудрика.
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але швидше всього що в даному випадку все так. Якщо б проба Б була негативною то вже давно б все повідомили.
Як я вже писав, кому треба той і знав про результати проби В. Тепер всі сторони намагаються максимально згладити кути, щоб мінімізувати покарання.