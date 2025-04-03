«Если это вообще возможно». В Англии призвали Челси продать Мудрика

Журналист YardBarker Саймон Филлипс призвал лондонский «Челси» избавиться сразу от 16 игроков:

В своей статье он отметил, что понимает, что это будет невозможно сделать за одно трансферное окно.

В список Филлипса попали: Роберт Санчес, Кепа Аррисабалага, Бенуа Бадьяшиль, Аксель Дисаси, Ренату Вейга, Бен Чилуэлл, Лесли Угочувку, Кирнан Дьюсбери-Холл, Жоау Феликс, Михаило Мудрик, Нони Мадуэке, Джейдон Санчо, Кристофер Нкунку, Рахим Стерлинг, Армандо Бройя и Дэйвид Вашингтон.

Что касается продажи украинца, журналист добавил: «Если это вообще возможно, потому что я не имею ни малейшего представления, что с ним».