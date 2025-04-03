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Англия
03 апреля 2025, 22:17 | Обновлено 03 апреля 2025, 22:22
805
1

«Если это вообще возможно». В Англии призвали Челси продать Мудрика

Саймон Филлипс считает, что клубу нужны революционные кадровые изменения

03 апреля 2025, 22:17 | Обновлено 03 апреля 2025, 22:22
805
1
«Если это вообще возможно». В Англии призвали Челси продать Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Журналист YardBarker Саймон Филлипс призвал лондонский «Челси» избавиться сразу от 16 игроков:

В своей статье он отметил, что понимает, что это будет невозможно сделать за одно трансферное окно.

В список Филлипса попали: Роберт Санчес, Кепа Аррисабалага, Бенуа Бадьяшиль, Аксель Дисаси, Ренату Вейга, Бен Чилуэлл, Лесли Угочувку, Кирнан Дьюсбери-Холл, Жоау Феликс, Михаило Мудрик, Нони Мадуэке, Джейдон Санчо, Кристофер Нкунку, Рахим Стерлинг, Армандо Бройя и Дэйвид Вашингтон.

Что касается продажи украинца, журналист добавил: «Если это вообще возможно, потому что я не имею ни малейшего представления, что с ним».

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Михаил Мудрик Челси трансферы трансферы АПЛ Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Бен Чилуэлл Лесли Угочукву Роберт Санчес Кепа Аррисабалага Бенуа Бадьяшиль Аксель Дисаси Ренату Вейга Кирнан Дьюсбери-Холл Жоау Феликс Нони Мадуэке Джейдон Санчо Кристофер Нкунку Рахим Стерлинг Армандо Бройя
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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OKs100
На самом деле Челси нужно избавиться от 27-30 игроков.
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