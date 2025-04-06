Гави провел 100-й матч в Ла Лиге, но и у Бетиса исторический результат
Матч в Барселоне подарил несколько интересных статистических фактов
«Бетис» впервые с сезона 2006/07 сумел не проиграть оба матча против «Барселоны» в рамках одного сезона Ла Лиги.
Домашняя игра для «Бетиса» закончилась со счетом 2:2, а сегодняшний выездной матч – со счетом 1:1.
Матч против «Бетиса» стал для 20-летнего испанского полузащитника «Барселоны» Гави 100-м в Ла Лиге. Отпраздновал знаковую для себя игру футболист забитым голом.
«Барселона» хоть и не смогла выиграть, но все равно улучшила свою позицию на первой строчке, добавив к зачетному запасу одно очко. Теперь подопечные Ханси Флика опережают мадридский «Реал» на четыре пункта.
«Бетис» находится на 5-й строчке и уже в ближайшее время может потерять одну позицию, если „Вильяреал“ одержит победу над „Атлетиком“ из Бильбао.
💯 Pablo Gavi es CENTENARIO.#LALIGAEASPORTS | @FCBarcelona_es pic.twitter.com/6hvWAlNvK7— LALIGA (@LaLiga) April 5, 2025
2 - Real Betis have avoided defeat in their two games against Barcelona in @LaLigaEN 2024/25 (2-2 and 1-1), something they had not achieved in a season in the competition since 2006/07 (1-1 both).— OptaJose (@OptaJose) April 5, 2025
Resilience. pic.twitter.com/jLT0bnGMX8
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