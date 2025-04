Гави провел 100-й матч в Ла Лиге, но и у Бетиса исторический результат

«Бетис» впервые с сезона 2006/07 сумел не проиграть оба матча против «Барселоны» в рамках одного сезона Ла Лиги.

Домашняя игра для «Бетиса» закончилась со счетом 2:2, а сегодняшний выездной матч – со счетом 1:1.

Матч против «Бетиса» стал для 20-летнего испанского полузащитника «Барселоны» Гави 100-м в Ла Лиге. Отпраздновал знаковую для себя игру футболист забитым голом.

«Барселона» хоть и не смогла выиграть, но все равно улучшила свою позицию на первой строчке, добавив к зачетному запасу одно очко. Теперь подопечные Ханси Флика опережают мадридский «Реал» на четыре пункта.

«Бетис» находится на 5-й строчке и уже в ближайшее время может потерять одну позицию, если „Вильяреал“ одержит победу над „Атлетиком“ из Бильбао.

