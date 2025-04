Томас Мюллер покинет Баварию после 25 лет в клубе. Реакция фанов

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер официально объявил о своем уходе из клуба. Сезон 2024/25 станет последним для Мюллера в форме «Баварии». Клуб так и не предложил игроку новый контракт.

Томас Мюллер занимался в клубной академии «Баварии» с 2000 года. За основную команду начал выступать в 2008 году. Томас Мюллер провел за клуб 743 матчей. Забил 247 мячей и отдал 273 голевые передачи. Также в активе футболиста 32 выигранных с клубом трофея.

mays.sak25: Спасибо за все, легенда.

zdtktamtakemariswife: Ты всегда будешь моим любимым футболистом, королем Томми. Спасибо за все, легенда.

jenytm25: Спасибо за все. Ты подарил нам тысячи радостей. Ты был причиной, почему я следил за Баварией.

Λtsız: Вместо того чтобы тратить 20 миллионов в год на какого-нибудь случайного африканца, вы могли бы дать своему баварскому ветерану Мюллеру новый контракт, вы, лицемеры.

Pablo Schaquira: Вы, ФК Бавария, хотите, чтобы он ушел! Поэтому все сообщения, исходящие от клуба, не кажутся честными! Я не болельщик вашего клуба, но мне грустно видеть, что в сегодняшнем футболе человек не имеет значения. Томас Мюллер заслужил закончить свою карьеру в вашем клубе. Он легенда.

joe: О нем мало что слышно, но он был той силой, которая заставляла «Баварию» работать.

Camelsohn: И так вы воздаете ему, выгоняя его прочь. Сегодня мне стыдно за собственный клуб.

Kat: Кажется, что это совсем не правильно.

Amar Abbas Shah: Зачем вы это сделали? Вот как вы относитесь к человеку, который всю свою жизнь отдал клубу.

