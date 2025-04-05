Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Томас Мюллер покинет Баварию после 25 лет в клубе. Реакция фанов
Германия
05 апреля 2025, 15:32 |
231
0

Томас Мюллер покинет Баварию после 25 лет в клубе. Реакция фанов

Руководство «Баварии» решило не продлевать контракт с ветераном команды

05 апреля 2025, 15:32 |
231
0
Томас Мюллер покинет Баварию после 25 лет в клубе. Реакция фанов
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Мюллер

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер официально объявил о своем уходе из клуба. Сезон 2024/25 станет последним для Мюллера в форме «Баварии». Клуб так и не предложил игроку новый контракт.

Томас Мюллер занимался в клубной академии «Баварии» с 2000 года. За основную команду начал выступать в 2008 году. Томас Мюллер провел за клуб 743 матчей. Забил 247 мячей и отдал 273 голевые передачи. Также в активе футболиста 32 выигранных с клубом трофея.

mays.sak25: Спасибо за все, легенда.

zdtktamtakemariswife: Ты всегда будешь моим любимым футболистом, королем Томми. Спасибо за все, легенда.

jenytm25: Спасибо за все. Ты подарил нам тысячи радостей. Ты был причиной, почему я следил за Баварией.

Λtsız: Вместо того чтобы тратить 20 миллионов в год на какого-нибудь случайного африканца, вы могли бы дать своему баварскому ветерану Мюллеру новый контракт, вы, лицемеры.

Pablo Schaquira: Вы, ФК Бавария, хотите, чтобы он ушел! Поэтому все сообщения, исходящие от клуба, не кажутся честными! Я не болельщик вашего клуба, но мне грустно видеть, что в сегодняшнем футболе человек не имеет значения. Томас Мюллер заслужил закончить свою карьеру в вашем клубе. Он легенда.

joe: О нем мало что слышно, но он был той силой, которая заставляла «Баварию» работать.

Camelsohn: И так вы воздаете ему, выгоняя его прочь. Сегодня мне стыдно за собственный клуб.

Kat: Кажется, что это совсем не правильно.

Amar Abbas Shah: Зачем вы это сделали? Вот как вы относитесь к человеку, который всю свою жизнь отдал клубу.

По теме:
Хайденхайм – Байер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Матс Хуммельс объявил о завершении карьеры. Реакция болельщиков
Порвал сухожилие. Лидер Баварии выбыл почти до конца сезона
Томас Мюллер Бавария чемпионат Германии по футболу Бундеслига реакция болельщиков
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Зинченко одним словом отреагировал на уход де Брюйне из Ман Сити
Футбол | 04 апреля 2025, 15:44 0
Зинченко одним словом отреагировал на уход де Брюйне из Ман Сити
Зинченко одним словом отреагировал на уход де Брюйне из Ман Сити

Украинский защитник «Арсенала» назвал бельгийца легендой

Рома определилась с новым наставником. Кто будет тренировать Довбика?
Футбол | 05 апреля 2025, 08:01 6
Рома определилась с новым наставником. Кто будет тренировать Довбика?
Рома определилась с новым наставником. Кто будет тренировать Довбика?

Главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери летом покинет команду

Раньери назвал футболиста Ромы, который его злит и радует одновременно
Футбол | 04.04.2025, 22:55
Раньери назвал футболиста Ромы, который его злит и радует одновременно
Раньери назвал футболиста Ромы, который его злит и радует одновременно
Он молчал весь матч. Легенда Ливерпуля оценил игру Миколенко против Салаха
Футбол | 05.04.2025, 14:15
Он молчал весь матч. Легенда Ливерпуля оценил игру Миколенко против Салаха
Он молчал весь матч. Легенда Ливерпуля оценил игру Миколенко против Салаха
БУЩАН: «Слова Шовковского? Мне неприятно. Я ведь не на Марс поехал»
Футбол | 04.04.2025, 15:36
БУЩАН: «Слова Шовковского? Мне неприятно. Я ведь не на Марс поехал»
БУЩАН: «Слова Шовковского? Мне неприятно. Я ведь не на Марс поехал»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Гвардиола указал на дверь 10 игрокам Манчестер Сити. Среди них есть легенда
Гвардиола указал на дверь 10 игрокам Манчестер Сити. Среди них есть легенда
04.04.2025, 01:56 1
Футбол
Уоррен и Хирн единогласно назвали самый ожидаемый бой в хевивейте
Уоррен и Хирн единогласно назвали самый ожидаемый бой в хевивейте
03.04.2025, 16:13
Бокс
ФОТО. Милота дня. Александр Усик с ребенком в руках покорил соцсети
ФОТО. Милота дня. Александр Усик с ребенком в руках покорил соцсети
04.04.2025, 23:37
Футбол
Буковина выбирает арену для домашней игры против Динамо в полуфинале кубка
Буковина выбирает арену для домашней игры против Динамо в полуфинале кубка
03.04.2025, 17:08 14
Футбол
Милевский отреагировал на скандальное обращение Ярмоленко к фанату
Милевский отреагировал на скандальное обращение Ярмоленко к фанату
04.04.2025, 12:42 5
Футбол
Свитолина призналась, чем планирует заниматься после завершения карьеры
Свитолина призналась, чем планирует заниматься после завершения карьеры
04.04.2025, 14:39
Теннис
16-летняя американская теннисистка еще не отдала соперницам ни одного сета
16-летняя американская теннисистка еще не отдала соперницам ни одного сета
04.04.2025, 07:40 2
Теннис
Двукратный чемпион ОИ получил отказ в получении гражданства Австрии
Двукратный чемпион ОИ получил отказ в получении гражданства Австрии
03.04.2025, 20:04 1
Зимние виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем