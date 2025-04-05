ОФИЦИАЛЬНО. Чемпион мира покинет Баварию после 25 лет в клубе

Немецкий полузащитник мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер официально объявил о своем уходе из клуба после завершения сезона 2024/25:

«После большого количества спекуляций о моей личности в последнее время, этим письмом я хотел бы воспользоваться случаем, чтобы придать ясности. Даже после всех этих лет, независимо от моих минут на поле, я все еще наслаждаюсь игрой в футбол с ребятами и борьбой за титулы. Я мог бы хорошо представить эту роль и в следующем году. Однако клуб сознательно решил не вести со мной переговоров о новом контракте на следующий сезон. Даже если это не соответствовало моим личным желаниям, важно, чтобы клуб придерживался своих убеждений. Уважаю этот шаг, который точно не был легким для Совета и Наблюдательного совета.

Я чувствую благодарность от всех причастных за мое долгое время в «Баварии» и испытываю глубокую радость от того, как прошли эти 25 лет. Через столько замечательных совместных моментов я навсегда буду связан с ФК «Бавария» и с вами.

Теперь полностью будем сосредоточены на наших целях в спортивном сезоне. Для меня было бы мечтой снова привезти домой чемпионство и в конце мая выйти в долгожданный финал Лиги чемпионов. Я отдам за это все!

Спасибо за все, что было и за все, что еще впереди. Всегда вперед ФК «Бавария».

За 10 лет в составе «Баварии» Томас Мюллер провел за клуб 743 матчей, отметившись 247 забитыми мячами и 273 голевыми передачами. Также в его активе 32 выигранных трофея с клубом.