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ATP
05 апреля 2025, 15:28 | Обновлено 05 апреля 2025, 15:58
145
0

Три топовых теннисиста пропустят Мастерс в Монте-Карло

Тейлор Фритц, Хуберт Хуркач и Якуб Меншик не сыграют в Монако

05 апреля 2025, 15:28 | Обновлено 05 апреля 2025, 15:58
145
0
Три топовых теннисиста пропустят Мастерс в Монте-Карло
Getty Images/Global Images Ukraine. Тейлор Фритц

6 апреля на кортах Монте-Карло (Монако) стартует первый грунтовый Мастерс сезона.

Престижные соревнования пропустят сразу три топовых теннисиста: Тейлор Фритц (США, ATP 4), Хуберт Хуркач (Польша, ATP 22) и Якуб Меншик (Чехия, ATP 24).

Меншик, который в конце марта стал чемпионом в Майами, снялся с Монте-Карло, скорее всего, из-за желания качественнее подготовиться к смене покрытий. Грунтовой сезон он начнет в Мюнхене.

Фритц пропустит Монте-Карло из-за травмы мышц живота. В основной сетке его заменил Роберто Баутиста Агут.

Хуркач не сыграет в Монако по той же причине, что и в Майами – из-за проблем со спиной. Вместо него в основу попал Миомир Кецманович.

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ATP Монте-Карло травма Тейлор Фритц Хуберт Хуркач Якуб Меншик
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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