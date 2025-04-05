Три топовых теннисиста пропустят Мастерс в Монте-Карло
Тейлор Фритц, Хуберт Хуркач и Якуб Меншик не сыграют в Монако
6 апреля на кортах Монте-Карло (Монако) стартует первый грунтовый Мастерс сезона.
Престижные соревнования пропустят сразу три топовых теннисиста: Тейлор Фритц (США, ATP 4), Хуберт Хуркач (Польша, ATP 22) и Якуб Меншик (Чехия, ATP 24).
Меншик, который в конце марта стал чемпионом в Майами, снялся с Монте-Карло, скорее всего, из-за желания качественнее подготовиться к смене покрытий. Грунтовой сезон он начнет в Мюнхене.
Фритц пропустит Монте-Карло из-за травмы мышц живота. В основной сетке его заменил Роберто Баутиста Агут.
Хуркач не сыграет в Монако по той же причине, что и в Майами – из-за проблем со спиной. Вместо него в основу попал Миомир Кецманович.
Withdrawals - MONTE CARLO: Fritz (abdominal), Hurkacz (lower back). Qualifying: Zhizhen Zhang (left knee?), Carballes Baena (still playing in Marrakech), Mensik (resting at home), Halys (?), Darderi (still playing in Marrakech), Nishioka (left shoulder), Dzumhur (still playing in…— Tennisform (@Tennisform) April 4, 2025
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