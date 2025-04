Три топовых теннисиста пропустят Мастерс в Монте-Карло

6 апреля на кортах Монте-Карло (Монако) стартует первый грунтовый Мастерс сезона.

Престижные соревнования пропустят сразу три топовых теннисиста: Тейлор Фритц (США, ATP 4), Хуберт Хуркач (Польша, ATP 22) и Якуб Меншик (Чехия, ATP 24).

Меншик, который в конце марта стал чемпионом в Майами, снялся с Монте-Карло, скорее всего, из-за желания качественнее подготовиться к смене покрытий. Грунтовой сезон он начнет в Мюнхене.

Фритц пропустит Монте-Карло из-за травмы мышц живота. В основной сетке его заменил Роберто Баутиста Агут.

Хуркач не сыграет в Монако по той же причине, что и в Майами – из-за проблем со спиной. Вместо него в основу попал Миомир Кецманович.

