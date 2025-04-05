Первый грунтовой Мастерс. Состоялась жеребьевка супертурнира в Монте-Карло
В Монако сыграет и Гаэль Монфис, который в 1-м раунде встретится с квалифаером
4 апреля состоялась жеребьевка грунтового турнира АТР 1000 в Монте-Карло, Монако.
Мастерс в Монте-Карло – первый грунтовой Мастерс сезона, который пройдет с 6 по 13 апреля. Действующим чемпионом является Стефанос Циципас.
Первым сеяным в этом сезоне идет Александр Зверев. Второй – Карлос Алькарас. Зверев, Алькарас и еще шесть сеяных пропустят первый раунд.
Отметим, что и у Александра, и у Карлоса во втором круге уже возможны сильные соперники – Маттео Берреттини и Франсиско Черундоло соответственно.
В Монако выступит и муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис. Именитый француз в 1/32 финала встретится с квалифаером, а во втором раунде его уже ждет Андрей Рублев.
На Мастерсе в Монте-Карло выступит немало солидных по уровню теннисистов, а из-за того, что стартовой стадией является 1/32 финала, то уже в первые дни основной сетки пройдут интересные поединки.
В частности, стоит выделить следующие противостояния: Иржи Легечка – Себастьян Корда, Николас Харри – Григор Димитров, Томаш Махач – Себастьян Баэс, Алехандро Давидович Фокина – Бен Шелтон, Алексей Попырин – Уго Умбер, Таллон Грикспор – Артур Фис.
Возможны четвертьфиналы по посеву:
- Александр Зверев [1] – Стефанос Циципас [6]
- Новак Джокович [3] – Алекс де Минаур [8]
- Джек Дрейпер [5] – Каспер Рууд [4]
- Андрей Рублев [7] – Карлос Алькарас [2]
Сетка турнира
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