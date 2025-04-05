Первый грунтовой Мастерс. Состоялась жеребьевка супертурнира в Монте-Карло

4 апреля состоялась жеребьевка грунтового турнира АТР 1000 в Монте-Карло, Монако.

Мастерс в Монте-Карло – первый грунтовой Мастерс сезона, который пройдет с 6 по 13 апреля. Действующим чемпионом является Стефанос Циципас.

Первым сеяным в этом сезоне идет Александр Зверев. Второй – Карлос Алькарас. Зверев, Алькарас и еще шесть сеяных пропустят первый раунд.

Отметим, что и у Александра, и у Карлоса во втором круге уже возможны сильные соперники – Маттео Берреттини и Франсиско Черундоло соответственно.

В Монако выступит и муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис. Именитый француз в 1/32 финала встретится с квалифаером, а во втором раунде его уже ждет Андрей Рублев.

На Мастерсе в Монте-Карло выступит немало солидных по уровню теннисистов, а из-за того, что стартовой стадией является 1/32 финала, то уже в первые дни основной сетки пройдут интересные поединки.

В частности, стоит выделить следующие противостояния: Иржи Легечка – Себастьян Корда, Николас Харри – Григор Димитров, Томаш Махач – Себастьян Баэс, Алехандро Давидович Фокина – Бен Шелтон, Алексей Попырин – Уго Умбер, Таллон Грикспор – Артур Фис.

Возможны четвертьфиналы по посеву:

Александр Зверев [1] – Стефанос Циципас [6]

Александр Зверев [1] – Стефанос Циципас [6] Новак Джокович [3] – Алекс де Минаур [8]

Новак Джокович [3] – Алекс де Минаур [8] Джек Дрейпер [5] – Каспер Рууд [4]

Джек Дрейпер [5] – Каспер Рууд [4] Андрей Рублев [7] – Карлос Алькарас [2]

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