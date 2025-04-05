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ATP
05 апреля 2025, 05:35 |
134
0

Первый грунтовой Мастерс. Состоялась жеребьевка супертурнира в Монте-Карло

В Монако сыграет и Гаэль Монфис, который в 1-м раунде встретится с квалифаером

05 апреля 2025, 05:35 |
134
0
Первый грунтовой Мастерс. Состоялась жеребьевка супертурнира в Монте-Карло
Getty Images/Global Images Ukraine

4 апреля состоялась жеребьевка грунтового турнира АТР 1000 в Монте-Карло, Монако.

Мастерс в Монте-Карло – первый грунтовой Мастерс сезона, который пройдет с 6 по 13 апреля. Действующим чемпионом является Стефанос Циципас.

Первым сеяным в этом сезоне идет Александр Зверев. Второй – Карлос Алькарас. Зверев, Алькарас и еще шесть сеяных пропустят первый раунд.

Отметим, что и у Александра, и у Карлоса во втором круге уже возможны сильные соперники – Маттео Берреттини и Франсиско Черундоло соответственно.

В Монако выступит и муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис. Именитый француз в 1/32 финала встретится с квалифаером, а во втором раунде его уже ждет Андрей Рублев.

На Мастерсе в Монте-Карло выступит немало солидных по уровню теннисистов, а из-за того, что стартовой стадией является 1/32 финала, то уже в первые дни основной сетки пройдут интересные поединки.

В частности, стоит выделить следующие противостояния: Иржи Легечка – Себастьян Корда, Николас Харри – Григор Димитров, Томаш Махач – Себастьян Баэс, Алехандро Давидович Фокина – Бен Шелтон, Алексей Попырин – Уго Умбер, Таллон Грикспор – Артур Фис.

Возможны четвертьфиналы по посеву:

  • Александр Зверев [1] – Стефанос Циципас [6]
  • Новак Джокович [3] – Алекс де Минаур [8]
  • Джек Дрейпер [5] – Каспер Рууд [4]
  • Андрей Рублев [7] – Карлос Алькарас [2]

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ATP Монте-Карло жеребьевка Александр Зверев Карлос Алькарас (теннисист) Новак Джокович Каспер Рууд Джек Дрейпер Стефанос Циципас Андрей Рублев Алекс де Минаур Гаэль Монфис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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