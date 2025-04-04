Сборная Украины сохранила место в десятке в обновленном рейтинге ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) обновила рейтинг сильнейших сборных мира по футзалу – свое место узнала и сборная Украины.

«Сине-желтые» продолжают занимать девятое место, имея в активе 1399,12 балла. В 2025 году подопечные Александра Косенко провели четыре матча в отборе к Евро-2026. Сборная Украины одолела Германию (9:0, 5:3), Кипр (7:0) и Румынию (2:0).

Свои позиции улучшили три команды первой десятки – Испания, Иран и Марокко. Аргентина и Казахстан опустились на одне и два места соответственно. Лидерство в рейтинге продолжает удерживать сборная Бразилии, которая набрала 1655,54 балла.

Рейтинг сильнейших сборных по футзалу (по состоянию на 4.04.2025)