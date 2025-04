Брайан Мбемо присоединился к эксклюзивному клубу пенальтистов АПЛ

25-летний камерунский нападающий Брентфорда Брайан Мбемо отметился голом с пенальти в выездном матче Премьер-Лиги против Ньюкасл Юнайтед.

Этот гол не помог его команде победить (1:2), но позволил футболисту войти в историю АПЛ.

Брайан Мбемо стал третьим игроком в истории Премьер-Лиги, который реализовал 10+ своих пенальти со 100-процентной точностью.

Первыми двумя игроками были Яя Туре (11/11) и Рауль Гименес (10/10).

