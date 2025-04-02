Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Неверкузен вернулся». Реакция фанов на вылет Байера из Кубка Германи
Германия
02 апреля 2025, 16:58 | Обновлено 02 апреля 2025, 17:01
476
0

«Неверкузен вернулся». Реакция фанов на вылет Байера из Кубка Германи

«Байер» в полуфинале Кубка Германии уступил команде из 3-й Бундеслиги

02 апреля 2025, 16:58 | Обновлено 02 апреля 2025, 17:01
476
0
«Неверкузен вернулся». Реакция фанов на вылет Байера из Кубка Германи
Getty Images/Global Images Ukraine

Леверкузенский «Байер» не смог пробиться в финал Кубка Германии. В матче 1/2 финала подопечные Хаби Алонсо уступили клубу «Арминия», который выступает в 3-й Бундеслиге.

Матч проходил на поле «Арминии». Гости больше владели мячом, на что хозяева ответили большим количеством моментов. На 17-й минуте Джонатан Та вывел «Байер» вперед. Через 3 минуты счет стал равным, а к концу первого тайма «Арминия» забила второй мяч. После перерыва счет не изменился, 2:1 в пользу хозяев.

Coco Master: Вы, ребята, продали игру. ФИФА должна провести расследование.

WtF La Boy: Чудо одного сезона. Скажите своему тренеру, что он не достоин Мадрида.

C: Тем не менее, я испытываю величайшее уважение к Арминии. Вы заслужили выход в финал. Теперь возьмите Кубок.

AFF: Неверкузен вернулся.

Fantasy_folksconnect: Ого, просто ого! Катастрофа! Что за фигня! Какой шок! Очевидно, что уровень вашей результативности за последние 6 недель упал, и по какой-то причине ваш тренер не воспользовался скамейкой запасных, когда еще оставались нападающие. Мда!

ElPocoLoco: Поздравляем Билефельд. Спасибо команде и Хаби Алонсо за последние два года! Было ясно, что в какой-то момент результаты будут хуже. К сожалению, сегодня был действительно плохой день. Но все равно спасибо за все, что произошло до сих пор и за все, что последует!

fcbayern_jelko: Это просто смешно, как Леверкузен играл против команды третьего дивизиона. Они старались всегда бросать мяч вперед, а не переигрывать Билефельд.

dean martin.: Тень команды прошлого сезона. Спад продолжается.

По теме:
Кейн дал оценку своей карьере без трофеев: «Может, люди уже замолчат»
Штутгарт – РБ Лейпциг. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Кубка Германии
«Вялая команда». Реакция болельщиков на очередное фиаско Манчестер Юнайтед
Байер Арминия Кубок Германии по футболу реакция болельщиков Хаби Алонсо чемпионат Германии по футболу
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Много вопросов. В Реале выбрали игрока, виновного в пропущенных голах
Футбол | 02 апреля 2025, 17:42 0
Много вопросов. В Реале выбрали игрока, виновного в пропущенных голах
Много вопросов. В Реале выбрали игрока, виновного в пропущенных голах

Лукас Васкес разочаровывает на позиции правого защитника

Арсенал определился с ценой на Зинченко. Летом его купит топ-клуб
Футбол | 02 апреля 2025, 07:51 0
Арсенал определился с ценой на Зинченко. Летом его купит топ-клуб
Арсенал определился с ценой на Зинченко. Летом его купит топ-клуб

«Канониры» рассчитывают продать Александра летом 2025 года

Реал вынужден продать суперзвезду ради Хаби Алонсо. Это его условие
Футбол | 02.04.2025, 12:27
Реал вынужден продать суперзвезду ради Хаби Алонсо. Это его условие
Реал вынужден продать суперзвезду ради Хаби Алонсо. Это его условие
Легенда бокса: «Я не знаю Усика. Кто он вообще такой?»
Бокс | 02.04.2025, 08:27
Легенда бокса: «Я не знаю Усика. Кто он вообще такой?»
Легенда бокса: «Я не знаю Усика. Кто он вообще такой?»
ФОТО. Невеста игрока Шахтера поразила горячей фотосессией топлес
Футбол | 02.04.2025, 15:18
ФОТО. Невеста игрока Шахтера поразила горячей фотосессией топлес
ФОТО. Невеста игрока Шахтера поразила горячей фотосессией топлес
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Дюбуа сравнил силу удара Усика и Фьюри. Ответил, кто бьет сильнее
Дюбуа сравнил силу удара Усика и Фьюри. Ответил, кто бьет сильнее
01.04.2025, 08:30 2
Бокс
«Должен сломать их всех». Капитан Ромы обратился к Довбику после его гола
«Должен сломать их всех». Капитан Ромы обратился к Довбику после его гола
31.03.2025, 20:02
Футбол
Архипелаг с населением в 275 тысяч находится в двух матчах от ЧМ-2026
Архипелаг с населением в 275 тысяч находится в двух матчах от ЧМ-2026
01.04.2025, 13:10 7
Футбол
Гаэль МОНФИС: «Если бы не Свитолина, я бы уже завершил карьеру»
Гаэль МОНФИС: «Если бы не Свитолина, я бы уже завершил карьеру»
31.03.2025, 21:23 7
Теннис
МЕССИ: «Такие, как он, появляются раз в поколение»
МЕССИ: «Такие, как он, появляются раз в поколение»
01.04.2025, 00:46
Футбол
Лидер Динамо и игрок сборной Украины пережил тяжелую болезнь
Лидер Динамо и игрок сборной Украины пережил тяжелую болезнь
31.03.2025, 21:59 5
Футбол
Карл ФРОЧ: «Усик не победил бы его. Он бы забил и порвал на куски»
Карл ФРОЧ: «Усик не победил бы его. Он бы забил и порвал на куски»
01.04.2025, 00:11 3
Бокс
Непобежденный супертяж уверен, что Кличко заберет один из титулов Усика
Непобежденный супертяж уверен, что Кличко заберет один из титулов Усика
02.04.2025, 09:29
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем