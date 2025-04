«Неверкузен вернулся». Реакция фанов на вылет Байера из Кубка Германи

Леверкузенский «Байер» не смог пробиться в финал Кубка Германии. В матче 1/2 финала подопечные Хаби Алонсо уступили клубу «Арминия», который выступает в 3-й Бундеслиге.

Матч проходил на поле «Арминии». Гости больше владели мячом, на что хозяева ответили большим количеством моментов. На 17-й минуте Джонатан Та вывел «Байер» вперед. Через 3 минуты счет стал равным, а к концу первого тайма «Арминия» забила второй мяч. После перерыва счет не изменился, 2:1 в пользу хозяев.

Coco Master: Вы, ребята, продали игру. ФИФА должна провести расследование.

WtF La Boy: Чудо одного сезона. Скажите своему тренеру, что он не достоин Мадрида.

C: Тем не менее, я испытываю величайшее уважение к Арминии. Вы заслужили выход в финал. Теперь возьмите Кубок.

AFF: Неверкузен вернулся.

Fantasy_folksconnect: Ого, просто ого! Катастрофа! Что за фигня! Какой шок! Очевидно, что уровень вашей результативности за последние 6 недель упал, и по какой-то причине ваш тренер не воспользовался скамейкой запасных, когда еще оставались нападающие. Мда!

ElPocoLoco: Поздравляем Билефельд. Спасибо команде и Хаби Алонсо за последние два года! Было ясно, что в какой-то момент результаты будут хуже. К сожалению, сегодня был действительно плохой день. Но все равно спасибо за все, что произошло до сих пор и за все, что последует!

fcbayern_jelko: Это просто смешно, как Леверкузен играл против команды третьего дивизиона. Они старались всегда бросать мяч вперед, а не переигрывать Билефельд.

dean martin.: Тень команды прошлого сезона. Спад продолжается.

Our cup journey ends at the semi-finals.



90+6' | 2-1 | #DSCB04 #DFBPokal pic.twitter.com/QdDUDJuj02