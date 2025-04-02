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Кубок Германии
Арминия
01.04.2025 21:45 – FT 2 : 1
Байер
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Кубок Германии
02 апреля 2025, 00:05 | Обновлено 02 апреля 2025, 00:19
304
1

Суперсенсация! Байер в 1/2 финала Кубка уступил Арминии из 3-й Бундеслиги

«Аптекарей» в финале мы не увидим

02 апреля 2025, 00:05 | Обновлено 02 апреля 2025, 00:19
304
1
Суперсенсация! Байер в 1/2 финала Кубка уступил Арминии из 3-й Бундеслиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Арминия

Во вторник, 1 апреля, состоялся матч 1/2 финала Кубка Германии между «Арминией» и «Байером».

Встречу принимал Билефельд Альм в Билефельде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хозяева поля, которые выступают в 3-й Бундеслиге, сенсационно прошли дальше. Гости больше владели мячом, на что «Арминия» ответила большим количеством моментов. Первыми вперед вышли «аптекари»: голом отличился Джонатан Та. Через 3 минуты счет стал равным, а к концу первого тайма «Арминия» вышла вперед. Во втором тайме счет не изменился, 2:1 в пользу хозяев.

В финале «Арминия» сыграет с победителем пары «Штутгарт» – «РБ Лейпциг».

Украинский нападающий «Байера» Артем Степанов в заявку не попал.

Кубок Германии. 1/2 финала

Арминия – Байер – 2:1

Голы: Верл, 20, Гроссер, 45+3 – Та, 17

Фото матча:

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Арминия Байер Кубок Германии по футболу Джонатан Та
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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pol-55
Дійсно сенсація,Алонсо *чухає потилицю*,може влітку-та ну його на...
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