Суперсенсация! Байер в 1/2 финала Кубка уступил Арминии из 3-й Бундеслиги

Во вторник, 1 апреля, состоялся матч 1/2 финала Кубка Германии между «Арминией» и «Байером».

Встречу принимал Билефельд Альм в Билефельде.

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Хозяева поля, которые выступают в 3-й Бундеслиге, сенсационно прошли дальше. Гости больше владели мячом, на что «Арминия» ответила большим количеством моментов. Первыми вперед вышли «аптекари»: голом отличился Джонатан Та. Через 3 минуты счет стал равным, а к концу первого тайма «Арминия» вышла вперед. Во втором тайме счет не изменился, 2:1 в пользу хозяев.

В финале «Арминия» сыграет с победителем пары «Штутгарт» – «РБ Лейпциг».

Украинский нападающий «Байера» Артем Степанов в заявку не попал.

Кубок Германии. 1/2 финала

Арминия – Байер – 2:1

Голы: Верл, 20, Гроссер, 45+3 – Та, 17

Фото матча: