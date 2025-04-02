Арминия – Байер – 2:1. Сенсация в полуфинале Кубка. Видео голов и обзор

Вечером 1 апреля состоялся матч 1/2 финала Кубка Германии.

Команда 3-го дивизиона «Арминия» дома нанесла сенсационное поражение «Байеру» из Леверкузена.

Украинский нападающий «Байера» Артем Степанов не был включен в заявку гостей на игру.

В финале Кубка Германии «Арминия» сыграет с победителем пары «Штутгарт» – «РБ Лейпциг».

Кубок Германии. 1/2 финала

Арминия – Байер – 2:1

Голы: Верль, 20, Гроссер, 45+3 – Та, 17

Видео голов и обзор матча (смотреть на YouTube)