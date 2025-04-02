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Кубок Германии
Арминия
01.04.2025 21:45 – FT 2 : 1
Байер
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
02 апреля 2025, 02:38 | Обновлено 02 апреля 2025, 02:48
65
0

Арминия – Байер – 2:1. Сенсация в полуфинале Кубка. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1/2 финала Кубка Германии

02 апреля 2025, 02:38 | Обновлено 02 апреля 2025, 02:48
65
0
Арминия – Байер – 2:1. Сенсация в полуфинале Кубка. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 1 апреля состоялся матч 1/2 финала Кубка Германии.

Команда 3-го дивизиона «Арминия» дома нанесла сенсационное поражение «Байеру» из Леверкузена.

Украинский нападающий «Байера» Артем Степанов не был включен в заявку гостей на игру.

В финале Кубка Германии «Арминия» сыграет с победителем пары «Штутгарт» – «РБ Лейпциг».

Кубок Германии. 1/2 финала

Арминия – Байер – 2:1

Голы: Верль, 20, Гроссер, 45+3 – Та, 17

Видео голов и обзор матча (смотреть на YouTube)

События матча

45’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Maximilian Grosser (Арминия).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Marius Woerl (Арминия).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Джонатан Тах (Байер).
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Байер Арминия Кубок Германии по футболу Джонатан Та видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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