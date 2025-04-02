Германия02 апреля 2025, 02:38 | Обновлено 02 апреля 2025, 02:48
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Арминия – Байер – 2:1. Сенсация в полуфинале Кубка. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 1/2 финала Кубка Германии
02 апреля 2025, 02:38 | Обновлено 02 апреля 2025, 02:48
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Вечером 1 апреля состоялся матч 1/2 финала Кубка Германии.
Команда 3-го дивизиона «Арминия» дома нанесла сенсационное поражение «Байеру» из Леверкузена.
Украинский нападающий «Байера» Артем Степанов не был включен в заявку гостей на игру.
В финале Кубка Германии «Арминия» сыграет с победителем пары «Штутгарт» – «РБ Лейпциг».
Кубок Германии. 1/2 финала
Арминия – Байер – 2:1
Голы: Верль, 20, Гроссер, 45+3 – Та, 17
Видео голов и обзор матча (смотреть на YouTube)
События матча
45’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Maximilian Grosser (Арминия).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Marius Woerl (Арминия).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Джонатан Тах (Байер).
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