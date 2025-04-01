Реал Мадрид – Реал Сосьедад. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор ответного матча 1/2 финала Кубка Испании 2024/25
1 апреля проходит ответны матч 1/2 финала Кубка Испании между командами Реал Мадрид и Реал Сосьедад [первый поединок 1:0].
Поединок проходит на стадионе Сантьяго Бернабеу в испанской столице. Время начала встречи – 22:30 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин вышел в стартовом составе.
Кубок Испании 2024/25. 1/2 финала
Первый матч, 1 апреля
Реал Мадрид – Реал Сосьедад – 1:1 (матч продолжается)
Голы: Эндрик, 30 – Барренечеа, 16
(новость обновляется)
ГОЛ! 0:1 Барренечеа, 16 мин.
ГОЛ! 1:1 Эндрик, 30 мин.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Гасперини выиграл для клуба Лигу Европы
Артем Степанов отказался ехать в сборную Украины U-20