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Испания
01 апреля 2025, 23:29 | Обновлено 01 апреля 2025, 23:31
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Реал Мадрид – Реал Сосьедад. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор ответного матча 1/2 финала Кубка Испании 2024/25

01 апреля 2025, 23:29 | Обновлено 01 апреля 2025, 23:31
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Реал Мадрид – Реал Сосьедад. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

1 апреля проходит ответны матч 1/2 финала Кубка Испании между командами Реал Мадрид и Реал Сосьедад [первый поединок 1:0].

Поединок проходит на стадионе Сантьяго Бернабеу в испанской столице. Время начала встречи – 22:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин вышел в стартовом составе.

Кубок Испании 2024/25. 1/2 финала

Первый матч, 1 апреля

Реал Мадрид – Реал Сосьедад – 1:1 (матч продолжается)

Голы: Эндрик, 30 – Барренечеа, 16

(новость обновляется)

ГОЛ! 0:1 Барренечеа, 16 мин.

ГОЛ! 1:1 Эндрик, 30 мин.

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Реал Мадрид Реал Сосьедад Реал Мадрид - Реал Сосьедад видео голов и обзор Кубок Испании по футболу Андрей Лунин Эндрик Андер Барренечеа
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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