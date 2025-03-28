Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренера сборной Бразилии решили уволили после разгрома от Аргентины
Чемпионат мира
28 марта 2025, 17:43 | Обновлено 28 марта 2025, 17:58
357
1

Тренера сборной Бразилии решили уволили после разгрома от Аргентины

Доривал Жуниор не оправдал ожиданий

28 марта 2025, 17:43 | Обновлено 28 марта 2025, 17:58
357
1
Тренера сборной Бразилии решили уволили после разгрома от Аргентины
Getty Images/Global Images Ukraine

62-летний бразильский специалист Доривал Жуниор будет уволен с поста главного тренера сборной после поражения от Аргентины со счетом 1:4.

Специалист возглавил команду в январе 2024 года.

После 14 туров отборочного цикла к чемпионату мира 2026 сборная Бразилии находится на 4-й строчке. Под руководством Доривала Жуниора команда одержала 6 побед, трижды сыграла вничью и потерпела 5 поражений.

Последней каплей стало разгромное поражение от принципиального соперника - сборной Аргентины (1:4).

Сборная Бразилии рассматривает на должность главного тренера Карло Анчелотти.

Также появилась информация, что команду может возглавить наставник «Аль-Хиляля» Жорже Жезус.

По теме:
Клаудио РАНЬЕРИ: «Гасперини точно не будет новым тренером Ромы»
Тренировал Неймара. Сборная Бразилии нашла альтернативу Анчелотти
«Не до конца осознал». Известный тренер прокомментировал отставку Мотты
сборная Бразилии по футболу ЧМ-2026 по футболу сборная Аргентины по футболу Аргентина - Бразилия Доривал Жуниор отставка
Александр Сильченко Источник: UOL Esporte
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Милевский хочет вернуться в Динамо. Известно, в каком амплуа
Футбол | 28 марта 2025, 07:41 11
Милевский хочет вернуться в Динамо. Известно, в каком амплуа
Милевский хочет вернуться в Динамо. Известно, в каком амплуа

Артем хочет попробовать свои силы в должности скаута

На ошибке вратаря. Полесье одержало победу над ЛНЗ в Черкассах
Футбол | 28 марта 2025, 17:29 2
На ошибке вратаря. Полесье одержало победу над ЛНЗ в Черкассах
На ошибке вратаря. Полесье одержало победу над ЛНЗ в Черкассах

Команда Григорчука снова не порадовала родных болельщиков

ОФИЦИАЛЬНО. Ярослав Ракицкий перешел в Черноморец
Футбол | 28.03.2025, 16:56
ОФИЦИАЛЬНО. Ярослав Ракицкий перешел в Черноморец
ОФИЦИАЛЬНО. Ярослав Ракицкий перешел в Черноморец
Барселоне грозит техническое поражение в игре с Осасуной. Известна причина
Футбол | 28.03.2025, 10:35
Барселоне грозит техническое поражение в игре с Осасуной. Известна причина
Барселоне грозит техническое поражение в игре с Осасуной. Известна причина
Уникальный шанс. Роналду может сменить команду ради большого турнира
Футбол | 28.03.2025, 00:25
Уникальный шанс. Роналду может сменить команду ради большого турнира
Уникальный шанс. Роналду может сменить команду ради большого турнира
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Mark4854590
6 перемог та 5 поразок - не той результат, який очікується від збірної Бразилії. Та ще й розгром від Аргентини.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Супердрама на ЧУ. Два биатлониста одновременно пересекли финишную черту
Супердрама на ЧУ. Два биатлониста одновременно пересекли финишную черту
27.03.2025, 16:23
Биатлон
«Что вы хотите?». Григорчук дерзко ответил Шевченко
«Что вы хотите?». Григорчук дерзко ответил Шевченко
26.03.2025, 16:57 6
Футбол
В Англии поставили крест на экс-игроке Динамо. Он покинет клуб
В Англии поставили крест на экс-игроке Динамо. Он покинет клуб
26.03.2025, 19:24 15
Футбол
КРОУФОРД – о звезде бокса: «Он даже не заслуживает шнуровать мою обувь»
КРОУФОРД – о звезде бокса: «Он даже не заслуживает шнуровать мою обувь»
26.03.2025, 23:38 3
Бокс
Дисквалификация рф. Украина получит две медали Игр в Сочи через 11 лет
Дисквалификация рф. Украина получит две медали Игр в Сочи через 11 лет
27.03.2025, 22:15 2
Биатлон
Гвардиола назвал игрока, который талантливее Месси
Гвардиола назвал игрока, который талантливее Месси
27.03.2025, 09:00 4
Футбол
«Реальность такова». Итальянский журналист – об обмене Довбика в топ-клуб
«Реальность такова». Итальянский журналист – об обмене Довбика в топ-клуб
27.03.2025, 15:20
Футбол
Эала на турнире в Майами переиграла трех победительниц турниров Grand Slam
Эала на турнире в Майами переиграла трех победительниц турниров Grand Slam
26.03.2025, 22:16 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем