Тренера сборной Бразилии решили уволили после разгрома от Аргентины

62-летний бразильский специалист Доривал Жуниор будет уволен с поста главного тренера сборной после поражения от Аргентины со счетом 1:4.

Специалист возглавил команду в январе 2024 года.

После 14 туров отборочного цикла к чемпионату мира 2026 сборная Бразилии находится на 4-й строчке. Под руководством Доривала Жуниора команда одержала 6 побед, трижды сыграла вничью и потерпела 5 поражений.

Последней каплей стало разгромное поражение от принципиального соперника - сборной Аргентины (1:4).

Сборная Бразилии рассматривает на должность главного тренера Карло Анчелотти.

Также появилась информация, что команду может возглавить наставник «Аль-Хиляля» Жорже Жезус.