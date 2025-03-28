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  4. ЛНЗ - Полесье - 0:1. Вистаражданная победа. Видео голов и обзор матча
Украина. Премьер лига
28 марта 2025, 17:50 | Обновлено 28 марта 2025, 17:52
1077
0

ЛНЗ - Полесье - 0:1. Вистаражданная победа. Видео голов и обзор матча

Команды встречались в матче 22-го тура УПЛ

28 марта 2025, 17:50 | Обновлено 28 марта 2025, 17:52
1077
0
ЛНЗ - Полесье - 0:1. Вистаражданная победа. Видео голов и обзор матча
УПЛ

28 марта, в матче 22-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025 встречались «ЛНЗ» и «Полесье».

Команды провели встречу на стадионе «Черкассы-Арена».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Оба коллектива с первых минут настроены на борьбу.

Первый тайм команды завершили без голов. Хотя на 26-й минуте Чоботенко забил за «Полесье», но сделал это рукой.

Во втором тайме игроки «Полесья» вышли вперед. Подачу с углового замкнул Борис Крушинский на 53-й минуте.

Украинская Премьер-лига. 22-й тур. 28 марта

ЛНЗ Черкассы – Полесье Житомир – 0:1

Голы: Крушинський, 53

Видео голов и обзор матча

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы Полесье Житомир ЛНЗ - Полесье видео голов и обзор
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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