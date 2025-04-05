Месси промахнулся с пенальти 31 раз за карьеры. Сколько промахов у Роналду?

Известный британский портал GiveMeSport обнародовал рейтинг футболистов, которые больше всего промахнулись с пенальти за всю историю футбола.

Лидером списка стал лучший бомбардир в истории футбола Криштиану Роналду из «Аль-Насру», который промахнулся с отметки 32 раза. На второй строчке разместился извечный соперник Роналду Лионель Месси, который промахнулся на один пенальти меньше.

Третья строчка отошла итальянскому нападающему Чиро Иммобиле – итальянец промахнулся с отметки 19 раз.

Ранее портал Give Me Sport обнародовал рейтинг лучших форвардов в истории футбола.

Рейтинг игроков по количеству наибольших промахов с пенальти GiveMeSport