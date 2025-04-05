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  4. Месси промахнулся с пенальти 31 раз за карьеры. Сколько промахов у Роналду?
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05 апреля 2025, 02:31 |
227
2

Месси промахнулся с пенальти 31 раз за карьеры. Сколько промахов у Роналду?

Рейтинг игроков с наибольшим количеством промахов с отметки

05 апреля 2025, 02:31 |
227
2
Месси промахнулся с пенальти 31 раз за карьеры. Сколько промахов у Роналду?
GiveMeSport

Известный британский портал GiveMeSport обнародовал рейтинг футболистов, которые больше всего промахнулись с пенальти за всю историю футбола.

Лидером списка стал лучший бомбардир в истории футбола Криштиану Роналду из «Аль-Насру», который промахнулся с отметки 32 раза. На второй строчке разместился извечный соперник Роналду Лионель Месси, который промахнулся на один пенальти меньше.

Третья строчка отошла итальянскому нападающему Чиро Иммобиле – итальянец промахнулся с отметки 19 раз.

Ранее портал Give Me Sport обнародовал рейтинг лучших форвардов в истории футбола.

Рейтинг игроков по количеству наибольших промахов с пенальти GiveMeSport

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Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
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Andy_P
Пеналду крут!
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0
Octopus
У Роналду все равно самый большой процент конвертации пеналей в голы из этой десятки, а у Месси едва ли не меньший. Логично, что кто больше пенальти бьет, у того и промахов больше.  
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