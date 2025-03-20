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Лига наций
20 марта 2025, 22:08 | Обновлено 20 марта 2025, 22:36
216
0

Италия – Германия. 1/4 финала Лиги наций. Видео голов, обзор (обновляется)

Смотрите самые интересные моменты матча Лиги наций

20 марта 2025, 22:08 | Обновлено 20 марта 2025, 22:36
216
0
Италия – Германия. 1/4 финала Лиги наций. Видео голов, обзор (обновляется)

В четверг, 20 марта, проходит первый матч четвертьфинала Дивизиона А Лиги Наций 2024/25, в котором играют сборные Италии и Германии.

Игра проходит на поле стадиона «Сан Сиро», что находится в Милане.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ответный матч между командами состоится 23 марта.

Лига наций. Четвертьфинал. Первый матч, 20 марта.

Италия – Германия – 1:0 (обновляется)
Гол: Тонали, 9.

ГОЛ! Тонали, 9 мин, 1:0

Трансляция матча

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Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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