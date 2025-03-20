Лига наций20 марта 2025, 22:08 | Обновлено 20 марта 2025, 22:36
216
0
Италия – Германия. 1/4 финала Лиги наций. Видео голов, обзор (обновляется)
Смотрите самые интересные моменты матча Лиги наций
20 марта 2025, 22:08 | Обновлено 20 марта 2025, 22:36
216
0
В четверг, 20 марта, проходит первый матч четвертьфинала Дивизиона А Лиги Наций 2024/25, в котором играют сборные Италии и Германии.
Игра проходит на поле стадиона «Сан Сиро», что находится в Милане.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Ответный матч между командами состоится 23 марта.
Лига наций. Четвертьфинал. Первый матч, 20 марта.
Италия – Германия – 1:0 (обновляется)
Гол: Тонали, 9.
ГОЛ! Тонали, 9 мин, 1:0
Трансляция матча
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 20 марта 2025, 09:38 1
Александр высказался о Тайсоне Фьюри
Бокс | 20 марта 2025, 08:28 1
Тони выделил Дигейла
Футбол | 20.03.2025, 17:46
Футбол | 20.03.2025, 22:02
Футбол | 20.03.2025, 20:31
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
18.03.2025, 16:11
20.03.2025, 13:28 4
19.03.2025, 00:29 9
19.03.2025, 18:57 15
19.03.2025, 12:29 3
19.03.2025, 08:03 6
18.03.2025, 18:48 3
18.03.2025, 19:35 2