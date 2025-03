В ночь на 20 марта украинская теннисистка Даяна Ястремская проиграла Белинде Бенчич в 1/64 финала турнира WTA 1000 в Майами, США.

Украинка уступила со счетом 4:6, 6:1, 5:7 за 2 часа и 38 минут. В решающей партии украинка побеждала 5:3, но не сумела закрыть за собой поединок.

В 9-м гейме третьей партии Даяна не сумела подать на поединок и швырнула ракетку об корт. Ястремской вынесли предупреждение за излишние эмоции.

ФОТО. Ястремская швырнула ракетку и получила предупреждение в игре с Бенчич

Warning for Racket Abuse for Dayana Yastremska.



Frustrated, she threw her racket across the court.



Yastremska got broken serving for the match at 5-4 against Belinda Bencic.



Will serve next to stay in the match at 5-6 in set 3. pic.twitter.com/KH44qRaksX