Бывший защитник сборной Украины: «Бельгия может дома выиграть, но...»

Бывший игрок национальной сборной Украины Игорь Жабченко эксклюзивно для Sport.ua поделился своими ожиданиями от повторного противостояния в Лиге наций по футболу между сборными Бельгии и Украины, которое пройдет в Генке 23 марта:

«Меня несколько удивили высказывания лидеров бельгийцев, которые безапелляционно заявляют, что в Генке добьются победы с нужным счетом и повысятся в классе. Почему они не были такими уверенными в своих силах в первом матче в испанской Мурсии, когда стоило Алексею Гуцуляку выровнять положение, как банально «поплыли» и немного жаль, что дело не дошло до разгрома.

Надеюсь, что не только бельгийцы, но и наши ребята продуктивно поработают над ошибками, ведь не следует забывать, что в первом тайме у них получалось далеко не все. Я не исключаю, что в Генке хозяева благодаря поддержке 12 игрока возьмут верх с минимальным преимуществом в счете, однако украинцам добытого в Генке гандикапа хватит для общего успеха».

Ранее сообщалось о том, что три игрока сборной Украины попали в символическую сборную Лиги наций.