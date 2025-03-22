Волевая победа. СК Полтава в спарринге обыграла Тростянец
Команды продолжают подготовку ко второй части сезона
До старта СК «Полтава» во второй части чемпионата осталось около двух недель. Команда находится на финишном этапе подготовки ко второй части сезона.
СК «Полтава» провела контрольный матч с ФК «Тростянец». Команда из сумской области выступает в группе Б Второй лиги. После первой части сезона «Тростянец» идет на шестом месте.
Счет в матче открыл «Тростянец». Максим Чеглов остался без присмотра в штрафной и пробил в угол.
После перерыва СК «Полтава» не только отыгралась но и вышла вперед. Сперва Дмитрий Щербак реализовал пенальти, назначенный за игру рукой. А затем тот же Щербак подправил мяч в ворота и оформил дубль.
Контрольный матч. 21 марта
СК «Полтава» – «Тростянец» – 2:1
Голы: Щербак (2) – Чеглов.
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