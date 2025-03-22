Волевая победа. СК Полтава в спарринге обыграла Тростянец

До старта СК «Полтава» во второй части чемпионата осталось около двух недель. Команда находится на финишном этапе подготовки ко второй части сезона.

СК «Полтава» провела контрольный матч с ФК «Тростянец». Команда из сумской области выступает в группе Б Второй лиги. После первой части сезона «Тростянец» идет на шестом месте.

Счет в матче открыл «Тростянец». Максим Чеглов остался без присмотра в штрафной и пробил в угол.

После перерыва СК «Полтава» не только отыгралась но и вышла вперед. Сперва Дмитрий Щербак реализовал пенальти, назначенный за игру рукой. А затем тот же Щербак подправил мяч в ворота и оформил дубль.

Контрольный матч. 21 марта

СК «Полтава» – «Тростянец» – 2:1

Голы: Щербак (2) – Чеглов.