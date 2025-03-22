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Украина. Премьер лига
22 марта 2025, 15:40 |
1450
0

ОФИЦИАЛЬНО. УАФ оштрафовала Шахтер, Кривбасс и ЛНЗ

Три клуба суммарно заплатят 25 тысяч гривен

22 марта 2025, 15:40 |
1450
0
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ оштрафовала Шахтер, Кривбасс и ЛНЗ
ФК Шахтер

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ вынес ряд решений по итогам последних матчей УПЛ, в том числе штрафы получили клубы «Шахтер», «Кривбасс» и ЛНЗ.

– КДК УАФ, рассмотрев материалы о возможном нарушении ФК «Шахтер» (Донецк) регламентных норм во время матча 20-го тура VBET Украинской Премьер-Лиги ФК «Шахтер» (Донецк) – ФК «Кривбасс» (Кривой Рог), состоявшийся 06.03.2025, обязал «Шахтер» выплатить денежный взнос в размере 10 000 (десять тысяч) гривен (за несоблюдение ФК «Шахтер» (Донецк) требований Дополнительных мер безопасности для организации и проведения футбольных матчей в Украине в условиях военного положения, а именно превышение максимально допустимого количества зрителей на стадионе);

– КДК УАФ, рассмотрев материалы по матчу 20-го тура VBET Украинской Премьер-Лиги ФК ЛНЗ (Черкассы) – ФК «Динамо» (Киев), состоявшийся 06.03.2025, обязал ФК ЛНЗ (Черкассы) уплатить обязательный денежный взнос в размере 10 000 (десять тысяч) гривен за несоблюдение ФК ЛНЗ (Черкассы) требований Дополнительных мер безопасности для организации и проведения футбольных матчей в Украине в условиях военного положения, а именно превышение максимально допустимого количества зрителей на стадионе.

– КДК УАФ, рассмотрев материалы о поведении ассистента главного тренера ФК «Кривбасс» (Кривой Рог) Дмитрия Кара-Мустафы во время матча 20-го тура VBET Украинской Премьер-Лиги ФК «Шахтер» (Донецк) – ФК «Кривбасс» (Кривой Рог), состоявшийся 06.03.2025, обязал ФК «Кривбасс» (Кривой Рог) уплатить обязательный денежный взнос в размере 5 000 (пять тысяч) гривен (за выход за пределы технической зоны официального лица клуба во время матча).

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КДК УАФ Шахтер Донецк ЛНЗ Черкассы Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Дмитрий Кара-Мустафа чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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