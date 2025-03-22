Чемпионат мира22 марта 2025, 15:47 | Обновлено 22 марта 2025, 16:22
29
0
Мальта – Финляндия – 0:1. Антман все решил. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 1-го тура квалификации чемпионата мира 2026
22 марта 2025, 15:47 | Обновлено 22 марта 2025, 16:22
29
0
Вечером 21 марта состоялись матчи 1-го тура квалификации чемпионата мира 2026.
Сборная Финляндии обыграла команду Мальты со счетом 1:0.
Смотрите видео голов этих матчей в Telegram-канале Спортивний оглядач
Единственный в матче гол забил Оливер Антман на 38-й минуте.
Квалификация ЧМ-2026
1-й тур, 21 марта
21:45. Мальта – Финляндия – 0:1
Гол: Антман, 38
События матча
78’
Курт Шоу (Мальта) получает красную карточку.
38’
ГОЛ ! Мяч забил Оливер Антман (Финляндия).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 22 марта 2025, 09:54 8
Мигелито не стал дожидаться лета, а уже сейчас покинул «Сантос»
Футбол | 22 марта 2025, 08:26 2
Илья Забарный продолжает интересовать «ПСЖ»
Футбол | 22.03.2025, 09:15
Футбол | 21.03.2025, 16:34
Футбол | 22.03.2025, 15:52
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
21.03.2025, 02:29 5
Футбол
21.03.2025, 02:55 1
21.03.2025, 18:45 7
22.03.2025, 07:48 6
21.03.2025, 00:35 11
20.03.2025, 19:47 3
20.03.2025, 23:40 10