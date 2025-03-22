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ЧМ. Квалификация. Европа
Мальта
21.03.2025 21:45 – FT 0 : 1
Финляндия
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Чемпионат мира
22 марта 2025, 15:47 | Обновлено 22 марта 2025, 16:22
29
0

Мальта – Финляндия – 0:1. Антман все решил. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 1-го тура квалификации чемпионата мира 2026

22 марта 2025, 15:47 | Обновлено 22 марта 2025, 16:22
29
0
Мальта – Финляндия – 0:1. Антман все решил. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Оливер Антман

Вечером 21 марта состоялись матчи 1-го тура квалификации чемпионата мира 2026.

Сборная Финляндии обыграла команду Мальты со счетом 1:0.

Смотрите видео голов этих матчей в Telegram-канале Спортивний оглядач

Единственный в матче гол забил Оливер Антман на 38-й минуте.

Квалификация ЧМ-2026

1-й тур, 21 марта

21:45. Мальта – Финляндия – 0:1

Гол: Антман, 38

События матча

78’
Курт Шоу (Мальта) получает красную карточку.
38’
ГОЛ ! Мяч забил Оливер Антман (Финляндия).
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ЧМ-2026 по футболу сборная Мальты по футболу сборная Финляндии по футболу видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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