Две украинки в борьбе. Известны все участницы 1/16 финала турнира в Майами
Элина Свитолина и Марта Костюк продолжают борьбу на соревнованиях WTA 1000 в США
В ночь на 22 марта завершились все матчи 1/32 финала хардового турнира WTA 1000 в Майами, США.
По итогам двух раундов борьбу продолжают две украинские теннисистки: Марта Костюк и Элина Свитолина.
Еще три украинки Даяна Ястремская, Юлия Стародубцева и Ангелина Калинина завершили выступления в 1-м круге.
Вторая сеяная Ига Свентек разобралась с Каролин Гарсией и далее встретится с Элизе Мертенс.
Костюк и Свитолина переиграли Кимберли Биррелл и Белинду Бенчич соответственно. Следующими соперницами украинок станут Анна Блинкова и Каролина Мухова.
Прошлогодняя финалистка на кортах Майами Елена Рыбакина неожиданно уступила Эшлин Крюгер. А вот действующая чемпионка Даниэль Коллинс стартовала с победы над Сораной Кырстей.
22 марта состоятся встречи 1/16 финала в верхней части сетки, а 23 марта – в нижней.
WTA 1000 Майами. Пары 1/16 финала
Верхняя часть сетки
Арина Соболенко [1] – Елена-Габриэла Русе
Ребека Масарова – Даниэль Коллинс [14]
Чжэн Циньвень [9] – Тейлор Таунсенд
Лейла Фернандес [26] – Эшлин Крюгер
Коко Гауфф [3] – Мария Саккари [28]
Магда Линетт – Линда Фругвиртова
Хэйли Баптист – Наоми Осака
Онс Жабер [31] – Жасмин Паолини [6]
Нижняя часть сетки
Эмма Радукану – Маккартни Кесслер
Аманда Анисимова [17] – Мирра Андреева [11]
Анна Блинкова – Марта Костюк [23]
Анна Калинская [32] – Джессика Пегула [4]
Мэдисон Киз [5] – Александра Эала
Клара Таусон [20] – Паула Бадоса [10]
Каролина Мухова [15] – Элина Свитолина [22]
Элизе Мертенс [27] – Ига Свентек [2]
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В этот игровой день прошли шесть поединков в трех группах
Испанский теннисист в трех сетах уступил Гоффену в 1/32 финала Мастерса в США