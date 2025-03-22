Две украинки в борьбе. Известны все участницы 1/16 финала турнира в Майами

В ночь на 22 марта завершились все матчи 1/32 финала хардового турнира WTA 1000 в Майами, США.

По итогам двух раундов борьбу продолжают две украинские теннисистки: Марта Костюк и Элина Свитолина.

Еще три украинки Даяна Ястремская, Юлия Стародубцева и Ангелина Калинина завершили выступления в 1-м круге.

Вторая сеяная Ига Свентек разобралась с Каролин Гарсией и далее встретится с Элизе Мертенс.

Костюк и Свитолина переиграли Кимберли Биррелл и Белинду Бенчич соответственно. Следующими соперницами украинок станут Анна Блинкова и Каролина Мухова.

Прошлогодняя финалистка на кортах Майами Елена Рыбакина неожиданно уступила Эшлин Крюгер. А вот действующая чемпионка Даниэль Коллинс стартовала с победы над Сораной Кырстей.

22 марта состоятся встречи 1/16 финала в верхней части сетки, а 23 марта – в нижней.

WTA 1000 Майами. Пары 1/16 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Елена-Габриэла Русе

Ребека Масарова – Даниэль Коллинс [14]

Чжэн Циньвень [9] – Тейлор Таунсенд

Лейла Фернандес [26] – Эшлин Крюгер

Коко Гауфф [3] – Мария Саккари [28]

Магда Линетт – Линда Фругвиртова

Хэйли Баптист – Наоми Осака

Онс Жабер [31] – Жасмин Паолини [6]

Нижняя часть сетки

Эмма Радукану – Маккартни Кесслер

Аманда Анисимова [17] – Мирра Андреева [11]

Анна Блинкова – Марта Костюк [23]

Анна Калинская [32] – Джессика Пегула [4]

Мэдисон Киз [5] – Александра Эала

Клара Таусон [20] – Паула Бадоса [10]

Каролина Мухова [15] – Элина Свитолина [22]

Элизе Мертенс [27] – Ига Свентек [2]