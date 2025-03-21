Чемпионка USO 2021 впервые в карьере переиграла теннисистку из топ-10
Эмма Радукану выбила Эмму Наварру в 1/32 финала турнира WTA 1000 в Майами
Чемпионка Открытого чемпионата США 2021 Эмма Радукану (WTA 60) выиграл трехчасовой триллер на кортах хардового турнира WTA 1000 в Майами, США.
В 1/32 финала британка в трех сетах одолела 10-ю ракетку мира Эмму Наварро (США), вырвав победу на тай-брейке третьей партии.
WTA 1000 Майами. Хард. 1/32 финала
Эмма Наварро (США) [8] – Эмма Радукану (Великобритания) – 6:7 (6:8), 6:2, 6:7 (3:7)
Наварро и Радукану впервые провели очное противостояние.
Для Радукану эта победа стала третьей над соперницей из топ-10 рейтинга WTA и первой на хардовом покрытии.
Следующей соперницей британки станет либо Маккартни Кесслер, либо Линда Носкова.
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