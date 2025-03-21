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WTA
21 марта 2025, 23:29 | Обновлено 21 марта 2025, 23:31
369
0

Чемпионка USO 2021 впервые в карьере переиграла теннисистку из топ-10

Эмма Радукану выбила Эмму Наварру в 1/32 финала турнира WTA 1000 в Майами

21 марта 2025, 23:29 | Обновлено 21 марта 2025, 23:31
369
0
Чемпионка USO 2021 впервые в карьере переиграла теннисистку из топ-10
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмма Радукану

Чемпионка Открытого чемпионата США 2021 Эмма Радукану (WTA 60) выиграл трехчасовой триллер на кортах хардового турнира WTA 1000 в Майами, США.

В 1/32 финала британка в трех сетах одолела 10-ю ракетку мира Эмму Наварро (США), вырвав победу на тай-брейке третьей партии.

WTA 1000 Майами. Хард. 1/32 финала

Эмма Наварро (США) [8] – Эмма Радукану (Великобритания) – 6:7 (6:8), 6:2, 6:7 (3:7)

Наварро и Радукану впервые провели очное противостояние.

Для Радукану эта победа стала третьей над соперницей из топ-10 рейтинга WTA и первой на хардовом покрытии.

Следующей соперницей британки станет либо Маккартни Кесслер, либо Линда Носкова.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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