Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Доннарумма определился со своим будущим в ПСЖ после триумфа над Ливерпулем
Франция
15 марта 2025, 12:53 |
302
0

Доннарумма определился со своим будущим в ПСЖ после триумфа над Ливерпулем

Итальянец готов остаться в Париже

15 марта 2025, 12:53 |
302
0
Доннарумма определился со своим будущим в ПСЖ после триумфа над Ливерпулем
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлуиджи Доннарумма

Итальянский голкипер французского ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма определился со своим будущим в парижском клубе. Агент игрока заявил, что его клиент готов подписать подпись под новым контрактом.

«Приоритетом для нас является продление контракта с ПСЖ», – цитирует слова Райола L'Equipe.

Доннарумма принял участие в 30 матчах во всех турнирах, сохранил ворота сухими в 9 матчах и пропустил 28 мячей.

Ранее сообщалось, что ПСЖ рассматривает три альтернативных варианта итальянскому голкиперу.

По теме:
Известно, какая команда заработала больше всех в Лиге чемпионов
ВИДЕО. Спасительный гол на 90+4 минуте. Ницца не удержала победу над Осером
Источник: владелец Полесья продолжил контракт с коучем Имадом Ашуром
Джанлуиджи Доннарумма ПСЖ Лига 1 (Франция) продление контракта чемпионат Франции по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эвертон – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 15 марта 2025, 10:42 0
Эвертон – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Эвертон – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 15 марта в 17:00 по Киеву

Экс-игрок сборной Украины без вести пропал на фронте. Известны подробности
Футбол | 14 марта 2025, 15:18 1
Экс-игрок сборной Украины без вести пропал на фронте. Известны подробности
Экс-игрок сборной Украины без вести пропал на фронте. Известны подробности

Роман Максимюк не выходит на связь

Полуфинальный матч Индиан-Уэллс Соболенко – Киз завершился менее чем за час
Теннис | 15.03.2025, 04:45
Полуфинальный матч Индиан-Уэллс Соболенко – Киз завершился менее чем за час
Полуфинальный матч Индиан-Уэллс Соболенко – Киз завершился менее чем за час
Роксана МАЛИНОВСКАЯ: «Тяжелый период. Оливия очень испугалась»
Футбол | 15.03.2025, 09:06
Роксана МАЛИНОВСКАЯ: «Тяжелый период. Оливия очень испугалась»
Роксана МАЛИНОВСКАЯ: «Тяжелый период. Оливия очень испугалась»
Ситуация непростая. В Арсенале изменили решение о будущем Зинченко
Футбол | 14.03.2025, 11:36
Ситуация непростая. В Арсенале изменили решение о будущем Зинченко
Ситуация непростая. В Арсенале изменили решение о будущем Зинченко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шахтер готовится попрощаться с Пушичем. Преемника уже нашли
Шахтер готовится попрощаться с Пушичем. Преемника уже нашли
14.03.2025, 09:17 93
Футбол
Александр УСИК: «Это не мои проблемы. Были мысли покинуть Украину»
Александр УСИК: «Это не мои проблемы. Были мысли покинуть Украину»
14.03.2025, 13:27 3
Бокс
Атлетико вышел с официальным заявлением после матча с Реалом
Атлетико вышел с официальным заявлением после матча с Реалом
14.03.2025, 11:49 7
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Объявлен бой за звание абсолютного чемпиона мира
ОФИЦИАЛЬНО. Объявлен бой за звание абсолютного чемпиона мира
13.03.2025, 13:51
Бокс
Зинченко нашел себе новый топ-клуб. Летом будет трансфер, известна сумма 
Зинченко нашел себе новый топ-клуб. Летом будет трансфер, известна сумма 
14.03.2025, 07:47 6
Футбол
КЭМПБЕЛЛ: «Ему отобьют голову. Усику заплатят за это 100 млн фунтов»
КЭМПБЕЛЛ: «Ему отобьют голову. Усику заплатят за это 100 млн фунтов»
13.03.2025, 08:59 1
Бокс
Фьюри отреагировал на то, что Усика заставили провести бой с Паркером
Фьюри отреагировал на то, что Усика заставили провести бой с Паркером
14.03.2025, 09:07
Бокс
БЕЛЛИНГЕМ: «Они на совершенно другом уровне. На десять шагов впереди всех»
БЕЛЛИНГЕМ: «Они на совершенно другом уровне. На десять шагов впереди всех»
14.03.2025, 01:19 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем