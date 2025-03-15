Доннарумма определился со своим будущим в ПСЖ после триумфа над Ливерпулем
Итальянец готов остаться в Париже
Итальянский голкипер французского ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма определился со своим будущим в парижском клубе. Агент игрока заявил, что его клиент готов подписать подпись под новым контрактом.
«Приоритетом для нас является продление контракта с ПСЖ», – цитирует слова Райола L'Equipe.
Доннарумма принял участие в 30 матчах во всех турнирах, сохранил ворота сухими в 9 матчах и пропустил 28 мячей.
Ранее сообщалось, что ПСЖ рассматривает три альтернативных варианта итальянскому голкиперу.
🚨🔴🔵 Donnarumma’s agent Enzo Raiola: “The priority on our side is to extend the contract at Paris Saint-Germain”, told L’Équipé. pic.twitter.com/z63iYgu6wE— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 14, 2025
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