Доннарумма определился со своим будущим в ПСЖ после триумфа над Ливерпулем

Итальянский голкипер французского ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма определился со своим будущим в парижском клубе. Агент игрока заявил, что его клиент готов подписать подпись под новым контрактом.

«Приоритетом для нас является продление контракта с ПСЖ», – цитирует слова Райола L'Equipe.

Доннарумма принял участие в 30 матчах во всех турнирах, сохранил ворота сухими в 9 матчах и пропустил 28 мячей.

Ранее сообщалось, что ПСЖ рассматривает три альтернативных варианта итальянскому голкиперу.

