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  4. Падение Ливерпуля. Появился новый фаворит на победу в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
14 марта 2025, 12:22 |
801
1

Падение Ливерпуля. Появился новый фаворит на победу в Лиге чемпионов

Аналитическая система Opta оценила шансы клубов на успех в турнире

14 марта 2025, 12:22 |
801
1
Падение Ливерпуля. Появился новый фаворит на победу в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Барселона

11 и 12 марта состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов, где определились восемь сильнейших команд, которые продолжат борьбу за победу в турнире.

Аналитическая система Opta оценила шансы всех клубов на победу в текущем сезоне Лиги чемпионов. Главный фаворит – «Ливерпуль» – уступил ПСЖ в серии пенальти и покинул турнир. Теперь самые высокие шансы на успех имеет испанская «Барселона» (20,4%).

Каталонский клуб на стадии 1/8 финала одолел португальскую «Бенфику» (3:1, 1:0), и в следующем раунде сыграет против немецкой «Боруссии» из Дортмунда.

Главными конкурентами «Барселоны» считаются французский ПСЖ (19,3%), английский «Арсенал» (16,8%) и итальянский «Интер» (16,4%).

Шансы команд на победу в Лиге чемпионов по данным Opta

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Лига чемпионов Opta Барселона Интер Милан Арсенал Лондон ПСЖ Ливерпуль
Николай Титюк Источник: The Analyst
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Микола Унгурян
Реал та Баварія нижче за Інтер? 
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