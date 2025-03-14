Падение Ливерпуля. Появился новый фаворит на победу в Лиге чемпионов

11 и 12 марта состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов, где определились восемь сильнейших команд, которые продолжат борьбу за победу в турнире.

Аналитическая система Opta оценила шансы всех клубов на победу в текущем сезоне Лиги чемпионов. Главный фаворит – «Ливерпуль» – уступил ПСЖ в серии пенальти и покинул турнир. Теперь самые высокие шансы на успех имеет испанская «Барселона» (20,4%).

Каталонский клуб на стадии 1/8 финала одолел португальскую «Бенфику» (3:1, 1:0), и в следующем раунде сыграет против немецкой «Боруссии» из Дортмунда.

Главными конкурентами «Барселоны» считаются французский ПСЖ (19,3%), английский «Арсенал» (16,8%) и итальянский «Интер» (16,4%).

Шансы команд на победу в Лиге чемпионов по данным Opta