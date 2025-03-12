Имад АШУР: «Это ледяной душ для Полесья. При таком счете больно»

Главный тренер житомирского Полесья Имад Ашур прокомментировал игру своих подопечных в Ровно против Вереса (1:5) в 21 туре УПЛ:

«Такие матчи есть в истории каждого клуба. Конечно, такие поражения всегда болезненны. При таком счете больно – это нормально.

Мы знали, что Верес постарается играть на контратаках. И досадно, что именно в переходной фазе мы сегодня не доработали существенно. Это кроме абсолютно необязательных ошибок, которые стали причиной хотя бы первых двух пропущенных голов.

Изменился ли Верес по сравнению с игрой первого круга? Мне кажется, идея игры – та же. Единственное – это мы не справились с игрой в переходных фазах. И некоторые наши ошибки были абсолютно детскими. Верес не удивил нас быстрыми переходами из обороны в атаку. Мы все это видели в исполнении ровенской команды раньше. Поэтому могу только поблагодарить соперника за этот ледяной душ для нас.

Впереди – кубковая игра с Вересом. И там мы точно не допустим такого количества ошибок. Будем понимать, что нельзя даже на миг расслабиться. Соответственно, надеюсь, мы победим здесь в кубковой игре».