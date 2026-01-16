Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Опередил Гвардиолу и Артету. Кто самый лучший тренер АПЛ в декабре?
Англия
16 января 2026, 15:29 | Обновлено 16 января 2026, 15:31
178
0

ФОТО. Опередил Гвардиолу и Артету. Кто самый лучший тренер АПЛ в декабре?

Унаи Эмери получил престижную награду

16 января 2026, 15:29 | Обновлено 16 января 2026, 15:31
178
0
ФОТО. Опередил Гвардиолу и Артету. Кто самый лучший тренер АПЛ в декабре?
Getty Images/Global Images Ukraine. Унаи Эмери

Испанский специалист Унаи Эмери, который в нынешнем сезоне возглавляет Астон Виллу, признан лучшим тренером декабря в Английской Премьер-лиге.

По данным пресс-службы АПЛ, испанец выиграл борьбу за приз у Пепа Гвардиолы («Манчестер Сити»), Микеля Артеты («Арсенал») и Даниэля Фарке («Лидс»).

В декабре Астон Вилла продемонстрировала невероятный результат. Подопечные Унаи Эмери победили в четырех матчах АПЛ: против Брайтона (4:3), Вест Хэма (3:2), Манчестер Юнайтед (2:1) и Челси (2:1). В декабре «львы» проиграли только Арсеналу (1:4).

В нынешнем сезоне Английской Премьер-лиги Астон Вилла занимает 3 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 43 турнирных балла после 21 сыгранного матча.

По теме:
Лидс – Фулхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Ливерпуль – Бернли. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити. Прогноз на матч чемпионата Англии
Унаи Эмери Пеп Гвардиола Микель Артета Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Даниэль Фарке Астон Вилла лучший тренер
Олег Вахоцкий Источник: Instagram
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мирон МАРКЕВИЧ: «Она забыла, в какой стране живет»
Футбол | 15 января 2026, 22:15 3
Мирон МАРКЕВИЧ: «Она забыла, в какой стране живет»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Она забыла, в какой стране живет»

Известный тренер – о словах жены Конопли

Флорентино Перес принял жесткое решение по Лунину после фиаско Реала
Футбол | 16 января 2026, 09:21 11
Флорентино Перес принял жесткое решение по Лунину после фиаско Реала
Флорентино Перес принял жесткое решение по Лунину после фиаско Реала

Украинский вратарь может сменить клуб

Леннокс ЛЬЮИС: «Он – это новое пришествие в боксе»
Бокс | 16.01.2026, 08:08
Леннокс ЛЬЮИС: «Он – это новое пришествие в боксе»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он – это новое пришествие в боксе»
В Эквадор вместо Италии. Экс-звезда Шахтера ведет переговоры с Эмелеком
Футбол | 16.01.2026, 14:39
В Эквадор вместо Италии. Экс-звезда Шахтера ведет переговоры с Эмелеком
В Эквадор вместо Италии. Экс-звезда Шахтера ведет переговоры с Эмелеком
Козловский разнес Лунина после фиаско Реала с Альбасете в Кубке Испании
Футбол | 16.01.2026, 10:53
Козловский разнес Лунина после фиаско Реала с Альбасете в Кубке Испании
Козловский разнес Лунина после фиаско Реала с Альбасете в Кубке Испании
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ла Лига выступила с заявлением о Ванате: «Он совсем сошел с ума»
Ла Лига выступила с заявлением о Ванате: «Он совсем сошел с ума»
16.01.2026, 08:52 3
Футбол
Сборная Украины может получить нового форварда? Он играл за другую страну
Сборная Украины может получить нового форварда? Он играл за другую страну
15.01.2026, 22:18 13
Футбол
Филип Хргович без колебаний назвал победителя боя Усик – Кабайел
Филип Хргович без колебаний назвал победителя боя Усик – Кабайел
15.01.2026, 01:32
Бокс
Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету в Рупольдинге, Украина – 14-я
Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету в Рупольдинге, Украина – 14-я
14.01.2026, 16:42 20
Биатлон
Маркевич дал совет жене Конопли после «кастрюль на голову»
Маркевич дал совет жене Конопли после «кастрюль на голову»
14.01.2026, 16:49 30
Футбол
Мбаппе против, чтобы Реал тренировал Клопп и выбрал нового тренера
Мбаппе против, чтобы Реал тренировал Клопп и выбрал нового тренера
15.01.2026, 08:42 4
Футбол
Ему конец через 5-6 раундов. В Британии вынесли вердикт боя Усик – Уайлдер
Ему конец через 5-6 раундов. В Британии вынесли вердикт боя Усик – Уайлдер
15.01.2026, 20:02
Бокс
«Самый интересный соперник Усика». Эксперты назвали одну фамилию
«Самый интересный соперник Усика». Эксперты назвали одну фамилию
14.01.2026, 17:21 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем