ФОТО. Опередил Гвардиолу и Артету. Кто самый лучший тренер АПЛ в декабре?

Испанский специалист Унаи Эмери, который в нынешнем сезоне возглавляет Астон Виллу, признан лучшим тренером декабря в Английской Премьер-лиге.

По данным пресс-службы АПЛ, испанец выиграл борьбу за приз у Пепа Гвардиолы («Манчестер Сити»), Микеля Артеты («Арсенал») и Даниэля Фарке («Лидс»).

В декабре Астон Вилла продемонстрировала невероятный результат. Подопечные Унаи Эмери победили в четырех матчах АПЛ: против Брайтона (4:3), Вест Хэма (3:2), Манчестер Юнайтед (2:1) и Челси (2:1). В декабре «львы» проиграли только Арсеналу (1:4).

В нынешнем сезоне Английской Премьер-лиги Астон Вилла занимает 3 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 43 турнирных балла после 21 сыгранного матча.