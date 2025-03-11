11.03.2025 22:00 – 31’ 2-й матч. Результат первого матча 2:0 1 : 0
Лига чемпионов11 марта 2025, 22:26 |
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Интер – Фейеноорд. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов начался в 22:00 по киевскому времени
11 марта 2025, 22:26 |
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Во вторник, 11 марта, состоится ответный матч 1/8 финала лиги чемпионов между «Интером» и «Фейеноордом».
Встречу примет Джузеппе Меацца в Милане. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Первая встреча завершилась победой итальянского коллектива со счетом 2:0.
Лига чемпионов. 1/8 финала
Интер – Фейеноорд – 1:0 (обновляется)
Гол: Тюрам, 8
События матча
8’
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Тюрам (Интер Милан).
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