Интер – Фейеноорд. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Во вторник, 11 марта, состоится ответный матч 1/8 финала лиги чемпионов между «Интером» и «Фейеноордом».

Встречу примет Джузеппе Меацца в Милане. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Первая встреча завершилась победой итальянского коллектива со счетом 2:0.

Лига чемпионов. 1/8 финала

Интер – Фейеноорд – 1:0 (обновляется)

Гол: Тюрам, 8

❗️ГОЛ! Тюрам забил в ворота Фейеноорда, 8-я минута, 1:0