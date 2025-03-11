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11.03.2025 22:00 – 31 2-й матч. Результат первого матча 2:0 1 : 0
Фейеноорд
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Лига чемпионов
11 марта 2025, 22:26 |
89
0

Интер – Фейеноорд. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов начался в 22:00 по киевскому времени

11 марта 2025, 22:26 |
89
0
Интер – Фейеноорд. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Тюрам

Во вторник, 11 марта, состоится ответный матч 1/8 финала лиги чемпионов между «Интером» и «Фейеноордом».

Встречу примет Джузеппе Меацца в Милане. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Первая встреча завершилась победой итальянского коллектива со счетом 2:0.

Лига чемпионов. 1/8 финала

Интер – Фейеноорд – 1:0 (обновляется)

Гол: Тюрам, 8

❗️ГОЛ! Тюрам забил в ворота Фейеноорда, 8-я минута, 1:0

События матча

8’
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Тюрам (Интер Милан).
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Интер Милан стартовые составы Фейеноорд Лига чемпионов Интер - Фейеноорд видео голов и обзор
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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