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Украина. Первая лига
10 марта 2025, 02:39 | Обновлено 10 марта 2025, 02:47
88
0

ОФИЦИАЛЬНО. Бывший игрок УПЛ и молодежки Украины будет выступать за Ниву

Марьян Мысык определился с новым клубом

10 марта 2025, 02:39 | Обновлено 10 марта 2025, 02:47
88
0
ОФИЦИАЛЬНО. Бывший игрок УПЛ и молодежки Украины будет выступать за Ниву
ФК Рух. Марьян Мысык

Левый защитник «Ингульца», выступающий в Украинской Премьер-лиге, Марьян Мысык официально перебрался в состав команды «Нива» Тернополь из Первой лиги.

Пресс-служба клуба объявила, что Мысык будет играть в новом коллективе под 33-м игровым номером. Детали трансфера и контракта футболиста не разглашаются.

К «Ингульцу» Марьян присоединился летом 2024 года. За этот период спортсмен успел провести 13 поединков за команду, а отличиться результативными действиями игроку не удалось.

Также защитник известен своими выступлениями за «Металлург» Донецк, «Сталь», «Ворсклу», «Рух» и «Левый Берег». К тому же в своем активе Марьян имеет три матча в составе сборной Украины U-21.

Ранее на нашем сайте писалось, что игрок находится на просмотре в «Ниве».

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Марьян Мысык Нива Тернополь Первая лига Украины трансферы Ингулец
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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