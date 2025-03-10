ОФИЦИАЛЬНО. Бывший игрок УПЛ и молодежки Украины будет выступать за Ниву

Левый защитник «Ингульца», выступающий в Украинской Премьер-лиге, Марьян Мысык официально перебрался в состав команды «Нива» Тернополь из Первой лиги.

Пресс-служба клуба объявила, что Мысык будет играть в новом коллективе под 33-м игровым номером. Детали трансфера и контракта футболиста не разглашаются.

К «Ингульцу» Марьян присоединился летом 2024 года. За этот период спортсмен успел провести 13 поединков за команду, а отличиться результативными действиями игроку не удалось.

Также защитник известен своими выступлениями за «Металлург» Донецк, «Сталь», «Ворсклу», «Рух» и «Левый Берег». К тому же в своем активе Марьян имеет три матча в составе сборной Украины U-21.

Ранее на нашем сайте писалось, что игрок находится на просмотре в «Ниве».