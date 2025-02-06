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Украина. Первая лига
06 февраля 2025, 17:29 | Обновлено 06 февраля 2025, 17:30
572
0

Экс-игрок Руха и Ингульца может продолжить карьеру в Первой лиге

Мысык присоединится к «Ниве», а Шершень - нет

06 февраля 2025, 17:29 | Обновлено 06 февраля 2025, 17:30
572
0
Экс-игрок Руха и Ингульца может продолжить карьеру в Первой лиге
ФК Рух Львов. Марьян Мысык

Как стало известно Sport.ua в расположении перволиговой тернопольской «Нивы», которая начала подготовку к весенней части сезона, находятся несколько потенциальных новичков.

По имеющейся информации просмотр проходят Милан Михальчук из «Руха-2», Иван Паламарчук («Кремень»), Виталий и Юрий Михайловы и Александр Герега из «Самбора-Нивы-2».

Рассчитывает наставник «Нивы» Юрий Вирт и на Марьяна Мысыка, известного по выступлениям за «Рух» и «Ингулец», который сегодня должен пройти медосмотр.

Что касается еще одного футболиста «Ингульца» Михаила Шершня, о переходе которого в «Ниву» сообщали СМИ, то его в Тернополе не будет.

12 февраля «Нива» проведет первый спарринг в этом году - с Агробизнесом.

Ранее мы сообщали, что в «Ниве» также может продолжить карьеру известный украинский футболист, который пережил инфаркт.

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Марьян Мысык чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Михаил Шершень Нива Тернополь Юрий Вирт инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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