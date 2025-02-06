Известный украинский футболист, переживший инфаркт, возобновит карьеру

Как стало известно Sport.ua, в расположении перволиговой тернопольской «Нивы», которая начала подготовку к весенней части сезона, появился 30-летний Олег Данченко – чемпион и обладатель Кубка Украины в составе «Шахтера».

В активе Данченко есть выступления за «Черноморец», «Зарю», АЕК из Греции. Поскольку футболист некоторое время был вне футбола, то наставнику «Нивы» Юрию Вирту нужно время, чтобы убедиться в нынешних возможностях этого опытного полузащитника.

Напомним, что зимой 2023 года у Олега Данченко случился инфаркт на тренировке «Зари», у него трижды останавливалось сердце, он пережил клиническую смерть. Впрочем, после этого футболист продолжил карьеру и вернулся на поле.