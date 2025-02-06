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Украина. Премьер лига
06 февраля 2025, 12:40 | Обновлено 06 февраля 2025, 12:46
2422
1

Известный украинский футболист, переживший инфаркт, возобновит карьеру

На просмотре в «Ниве» – чемпион и обладатель Кубка Украины

06 февраля 2025, 12:40 | Обновлено 06 февраля 2025, 12:46
2422
1
Известный украинский футболист, переживший инфаркт, возобновит карьеру
ФК Заря. Олег Данченко

Как стало известно Sport.ua, в расположении перволиговой тернопольской «Нивы», которая начала подготовку к весенней части сезона, появился 30-летний Олег Данченко – чемпион и обладатель Кубка Украины в составе «Шахтера».

В активе Данченко есть выступления за «Черноморец», «Зарю», АЕК из Греции. Поскольку футболист некоторое время был вне футбола, то наставнику «Нивы» Юрию Вирту нужно время, чтобы убедиться в нынешних возможностях этого опытного полузащитника.

Напомним, что зимой 2023 года у Олега Данченко случился инфаркт на тренировке «Зари», у него трижды останавливалось сердце, он пережил клиническую смерть. Впрочем, после этого футболист продолжил карьеру и вернулся на поле.

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Источник: Шахтер начал поиски потенциальных кандидатов для замены Пушича
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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Первая лига Украины Нива Тернополь Заря Луганск Шахтер Донецк Черноморец Одесса Олег Данченко инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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Комментарии 1
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Mark4854590
Не кожен ризикне після такого продовжувати професійну кар'єру футболіста. Але це його особистий вибір
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