Прекратили сотрудничество. Юрий Дудник покинул Буковину

«Буковина» по взаимному согласию сторон прекратила соглашение с Юрием Дудником. 22-летний защитник покидает черновицкий клуб.

«ФК «Буковина» благодарит Юрия за выступления в составе черновицкого клуба. Желаем удачи в дальнейшей футбольной карьере!», – написала пресс-служба клуба.

Юрий Дудник перешел в «Буковину» в июне 2024 года. Предыдущим клубом игрока был «Кремень».

В первой части сезона Юрий Дудник сыграл за «Буковину» 8 матчей (6 поединков в Первой лиге и 2 игры в Кубке Украины). Забил один мяч. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 27-летнего защитника в 50 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что «Буковина» пригласила игрока «Металлиста 1925».