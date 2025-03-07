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Украина. Первая лига
07 марта 2025, 13:44 | Обновлено 07 марта 2025, 13:45
256
0

Прекратили сотрудничество. Юрий Дудник покинул Буковину

Центральный защитник Юрий Дудник в поисках нового клуба

07 марта 2025, 13:44 | Обновлено 07 марта 2025, 13:45
256
0
Прекратили сотрудничество. Юрий Дудник покинул Буковину
ФК Буковина

«Буковина» по взаимному согласию сторон прекратила соглашение с Юрием Дудником. 22-летний защитник покидает черновицкий клуб.

«ФК «Буковина» благодарит Юрия за выступления в составе черновицкого клуба. Желаем удачи в дальнейшей футбольной карьере!», – написала пресс-служба клуба.

Юрий Дудник перешел в «Буковину» в июне 2024 года. Предыдущим клубом игрока был «Кремень».

В первой части сезона Юрий Дудник сыграл за «Буковину» 8 матчей (6 поединков в Первой лиге и 2 игры в Кубке Украины). Забил один мяч. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 27-летнего защитника в 50 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что «Буковина» пригласила игрока «Металлиста 1925».

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Буковина Черновцы Юрий Дудник свободный агент Первая лига Украины
Сергей Турчак Источник: ФК Буковина
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