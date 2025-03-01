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Испания
01 марта 2025, 23:13 |
97
0

Мадридский Реал выиграл лишь 1 из последних 5 матчей Ла Лиги

«Сливочные» не смогли в гостях обыграть «Бетис»

01 марта 2025, 23:13 |
97
0
Мадридский Реал выиграл лишь 1 из последних 5 матчей Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine

«Реал» Мадрид в последних 5 поединках испанской Ла Лиги одержал лишь одну победу (2 ничьи, 2 поражения).

1 марта состоялась игра 26-го тура чемпионата Испании между «Бетисом» и мадридским «Реалом». Встреча завершилась победой владельцев поля со счетом 2:1. Экс-игрок «сливочных» Иско забил победный мяч с 11-метровой отметки.

Единственная победа за этот период была против «Жироны» (2:0), ничьей завершились матчи против «Осасуны» (1:1) и «Атлетико» (1:1), а поединки против «Эспаньола» и «Бетиса» были проиграны (0:1 и 1:2).

В нынешней кампании Ла Лиги подопечные Карло Анчелотти занимают вторую позицию в таблице чемпионата (16 побед, 6 ничьих, 4 поражения).

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Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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