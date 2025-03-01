Мадридский Реал выиграл лишь 1 из последних 5 матчей Ла Лиги
«Сливочные» не смогли в гостях обыграть «Бетис»
«Реал» Мадрид в последних 5 поединках испанской Ла Лиги одержал лишь одну победу (2 ничьи, 2 поражения).
1 марта состоялась игра 26-го тура чемпионата Испании между «Бетисом» и мадридским «Реалом». Встреча завершилась победой владельцев поля со счетом 2:1. Экс-игрок «сливочных» Иско забил победный мяч с 11-метровой отметки.
Единственная победа за этот период была против «Жироны» (2:0), ничьей завершились матчи против «Осасуны» (1:1) и «Атлетико» (1:1), а поединки против «Эспаньола» и «Бетиса» были проиграны (0:1 и 1:2).
В нынешней кампании Ла Лиги подопечные Карло Анчелотти занимают вторую позицию в таблице чемпионата (16 побед, 6 ничьих, 4 поражения).
Real Madrid have won only one of their last 5 LaLiga games.— StatMuse FC (@statmusefc) March 1, 2025
Barcelona are top of the table with a game on hand.
Real Bottle. pic.twitter.com/AvRwfmMe5g
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