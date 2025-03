Мадридский Реал выиграл лишь 1 из последних 5 матчей Ла Лиги

«Реал» Мадрид в последних 5 поединках испанской Ла Лиги одержал лишь одну победу (2 ничьи, 2 поражения).

1 марта состоялась игра 26-го тура чемпионата Испании между «Бетисом» и мадридским «Реалом». Встреча завершилась победой владельцев поля со счетом 2:1. Экс-игрок «сливочных» Иско забил победный мяч с 11-метровой отметки.

Единственная победа за этот период была против «Жироны» (2:0), ничьей завершились матчи против «Осасуны» (1:1) и «Атлетико» (1:1), а поединки против «Эспаньола» и «Бетиса» были проиграны (0:1 и 1:2).

В нынешней кампании Ла Лиги подопечные Карло Анчелотти занимают вторую позицию в таблице чемпионата (16 побед, 6 ничьих, 4 поражения).

Barcelona are top of the table with a game on hand.



