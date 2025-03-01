«Привез жене дубленку». Евтушенко вспомнил победу Днепра в Аргентине

В многолетней истории «Днепра» было немало памятных событий. Болельщики до сих пор вспоминают сезон-1983, когда команда из Днепропетровска решила судьбу чемпионства в «золотом» матче против московского «Спартака» (4:2). Не забыть и выигрыша золотых медалей в 1988-м, Кубка СССР и Кубка сезона в 1989-м. Вспоминаются и завоеванные днепрянами медали разного достоинства - как в том же чемпионате СССР, так и в чемпионате Украины. А еще выход в финал Лиги Европы в сезоне 2014/15, когда управляемая Мироном Маркевичем команда в напряженной борьбе с минимальным счетом 2:3 уступила испанской «Севилье».

Были у «Днепра» достижения и в различных международных турнирах. Один из таких состоялся в конце зимы 1988 года в Южной Америке, в Уругвае. Он назывался Кубок Монтевидео и принес победу нашей команде во главе с Евгением Кучеревским. В этом турнире отличным образом проявил себя нападающий «Днепра» Вадим Евтушенко, который перешел в команду из киевского «Динамо».

О том победном вояже днепрян за океан он охотно рассказал корреспонденту Sport.ua.

– Мы играли очень хорошо и одержали победы в обоих матчах против именитых уругвайских команд - «Насьоналем» и «Пеньяролем». Но как я забивал во встрече со второй из них, к сожалению, хорошо не запомнил. И только на днях увидел этот результативный удар в финальном матче. Хороший гол.

– Чем запомнилась и путешествие кроме выигрыша Кубка Монтевидео?

– Был очень долгий перелет. Тогда еще за границу летали из москвы. Кроме перелета в столицу СРСР мы потом еще почти сутки летели в Монтевидео. Самолет делал несколько посадок - в Алжире, на каких-то островах в Атлантическом океане, в бразильском Сальвадоре, в Буэнос-Айресе. А потом еще вторым самолетом добирались до столицы Уругвая. Приехали очень уставшими.

– Как встречали вашу команду хозяева турнира?

– Мы жили в гостинице за городом два или три дня и никуда не выходили. Кроме выездов на две игры с вышеназванными командами.

– Что в награду за победу в Кубке Монтевидео кроме самого трофея получили участники той встречи?

– Я стал лучшим игроком этого турнира. Этот приз и сейчас стоит у меня дома на видном месте. Мы, конечно, получили какие-то деньги за победу, но я точно уже не помню сколько. Думаю, что было где-то 200 долларов (100 долларов за игру). Но главное было, что мы выиграли турнир у сильных команд и «Днепр» после перехода в «Динамо» своих лидеров - Литовченко и Протасова поверил в свои силы и великолепно провел чемпионат, став чемпионом СССР.

– А что привезли на память из того далекого путешествия?

– На пути домой у нас было пару свободных часов в Буэнос-Айресе, где я купил своей жене красивую дубленку. Она была зеленого цвета и это было довольно необычно на то время.