Ищут замену лидеру. Барселона хочет подписать звезду Ливерпуля

Каталонская «Барселона» намерена подписать форварда английского «Ливерпуля» Дарвина Нуньеса, сообщает издание El Nacional.

Как сообщается, «блауграна» уже общалась с представителями 25-летнего Нуньеса. В «Барселоне» рассматривают уругвайского форварда в качестве варианта долгосрочной замены для своего лидера атак Роберта Левандовски.

В нынешнем сезоне в составе «Ливерпуля» Дарвин Нуньес сыграл в общей сложности во всех турнирах 36 матчей, в которых забил шесть голов и сделал четыре результативные передачи.

Напомним, что «Барселона» может прекратить сотрудничество с защитником Жюлем Кунде.

