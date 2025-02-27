Ищут замену лидеру. Барселона хочет подписать звезду Ливерпуля
Дарвин Нуньес может перейти в чемпионат Испании
Каталонская «Барселона» намерена подписать форварда английского «Ливерпуля» Дарвина Нуньеса, сообщает издание El Nacional.
Как сообщается, «блауграна» уже общалась с представителями 25-летнего Нуньеса. В «Барселоне» рассматривают уругвайского форварда в качестве варианта долгосрочной замены для своего лидера атак Роберта Левандовски.
В нынешнем сезоне в составе «Ливерпуля» Дарвин Нуньес сыграл в общей сложности во всех турнирах 36 матчей, в которых забил шесть голов и сделал четыре результативные передачи.
Напомним, что «Барселона» может прекратить сотрудничество с защитником Жюлем Кунде.
🚨 The representatives of Darwin Nuñez has held talks with Barcelona.— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) February 27, 2025
The Spanish club are looking for a long-term replacement for Robert Lewandowski.
(Source: El Nacional) pic.twitter.com/sqHBPKXXNA
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