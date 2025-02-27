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Испания
27 февраля 2025, 23:03 | Обновлено 27 февраля 2025, 23:24
544
0

Ищут замену лидеру. Барселона хочет подписать звезду Ливерпуля

Дарвин Нуньес может перейти в чемпионат Испании

27 февраля 2025, 23:03 | Обновлено 27 февраля 2025, 23:24
544
0
Ищут замену лидеру. Барселона хочет подписать звезду Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарвин Нуньес

Каталонская «Барселона» намерена подписать форварда английского «Ливерпуля» Дарвина Нуньеса, сообщает издание El Nacional.

Как сообщается, «блауграна» уже общалась с представителями 25-летнего Нуньеса. В «Барселоне» рассматривают уругвайского форварда в качестве варианта долгосрочной замены для своего лидера атак Роберта Левандовски.

В нынешнем сезоне в составе «Ливерпуля» Дарвин Нуньес сыграл в общей сложности во всех турнирах 36 матчей, в которых забил шесть голов и сделал четыре результативные передачи.

Напомним, что «Барселона» может прекратить сотрудничество с защитником Жюлем Кунде.

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Барселона Ливерпуль Дарвин Нуньес трансферы Ла Лиги трансферы АПЛ
Александр Шарадкин
Александр Шарадкин Sport.ua
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