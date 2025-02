Холанд и Кейн – единственные игроки с уникальным достижением в АПЛ

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд во встрече против «Тоттенхэма» отметился забитым мячом и стал вторым игроком в истории, который в трех сезонах Премьер-лиги подряд забил по 10 или более голов дома и на выезде.

26 февраля состоялась игра 27-го тура чемпионата Англии между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Сити». Матч завершился минимальной победой гостей со счетом 1:0.

До Холанда это достижение покорилось экс-игроку «шпор» Гарри Кейну.

В этом сезоне АПЛ Холанд принял участие в 26 поединках, забил 20 голов и отдал 3 ассиста. Подопечные Пепа Гвардиолы занимают четвертое место в турнирной таблице (14 побед, 5 ничьих, 8 поражений).

Players to score 10+ home goals and 10+ away goals in 3 straight PL seasons:



— Erling Haaland

— Harry Kane pic.twitter.com/CBnRpiQKHy