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  4. Холанд и Кейн – единственные игроки с уникальным достижением в АПЛ
Англия
27 февраля 2025, 22:22 |
157
0

Холанд и Кейн – единственные игроки с уникальным достижением в АПЛ

В игре против «Тоттенхэма» Эрлинг забил победный мяч

27 февраля 2025, 22:22 |
157
0
Холанд и Кейн – единственные игроки с уникальным достижением в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Ерлинг Холанд

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд во встрече против «Тоттенхэма» отметился забитым мячом и стал вторым игроком в истории, который в трех сезонах Премьер-лиги подряд забил по 10 или более голов дома и на выезде.

26 февраля состоялась игра 27-го тура чемпионата Англии между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Сити». Матч завершился минимальной победой гостей со счетом 1:0.

До Холанда это достижение покорилось экс-игроку «шпор» Гарри Кейну.

В этом сезоне АПЛ Холанд принял участие в 26 поединках, забил 20 голов и отдал 3 ассиста. Подопечные Пепа Гвардиолы занимают четвертое место в турнирной таблице (14 побед, 5 ничьих, 8 поражений).

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Тоттенхэм чемпионат Англии по футболу статистика Манчестер Сити Английская Премьер-лига Тоттенхэм - Манчестер Сити Эрлинг Холанд Гарри Кейн
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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