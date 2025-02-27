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  4. Собослаи превзошел показатели прошлого сезона по результативным действиям
Англия
27 февраля 2025, 05:36 |
47
0

Собослаи превзошел показатели прошлого сезона по результативным действиям

В игре против «Ньюкасла» Доминик отметился голом

27 февраля 2025, 05:36 |
47
0
Собослаи превзошел показатели прошлого сезона по результативным действиям
Getty Images/Global Images Ukraine. Доминик Собослаи

Хавбек «Ливерпуля» Доминик Собослаи в матче против «Ньюкасла» отметился забитым мячом и превзошел свой показатель результативных действий за прошлый сезон во всех турнирах (12 – 11).

26 февраля на стадионе «Энфилд» состоялась встреча 27-го тура Английской Премьер-лиги между командами «Ливерпуль» и «Ньюкасл». Поединок завершился победой владельцев поля со счетом 2:0.

В нынешнем розыгрыше АПЛ Собослаи принял участие в 26 матчах, забил 5 голов и отдал 4 ассиста. «Мерсисайдцы» лидируют в турнирной таблице (20 побед, 7 ничьих, 1 поражение).

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Ливерпуль Ньюкасл чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ливерпуль - Ньюкасл Доминик Собослаи статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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