Собослаи превзошел показатели прошлого сезона по результативным действиям
В игре против «Ньюкасла» Доминик отметился голом
Хавбек «Ливерпуля» Доминик Собослаи в матче против «Ньюкасла» отметился забитым мячом и превзошел свой показатель результативных действий за прошлый сезон во всех турнирах (12 – 11).
26 февраля на стадионе «Энфилд» состоялась встреча 27-го тура Английской Премьер-лиги между командами «Ливерпуль» и «Ньюкасл». Поединок завершился победой владельцев поля со счетом 2:0.
В нынешнем розыгрыше АПЛ Собослаи принял участие в 26 матчах, забил 5 голов и отдал 4 ассиста. «Мерсисайдцы» лидируют в турнирной таблице (20 побед, 7 ничьих, 1 поражение).
Dominik Szoboszlai G/A:— StatMuse FC (@statmusefc) February 26, 2025
12 — This season
11 — Last season
He has played in 9 fewer games. pic.twitter.com/ASTQnJ0Drq
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