Собослаи превзошел показатели прошлого сезона по результативным действиям

Хавбек «Ливерпуля» Доминик Собослаи в матче против «Ньюкасла» отметился забитым мячом и превзошел свой показатель результативных действий за прошлый сезон во всех турнирах (12 – 11).

26 февраля на стадионе «Энфилд» состоялась встреча 27-го тура Английской Премьер-лиги между командами «Ливерпуль» и «Ньюкасл». Поединок завершился победой владельцев поля со счетом 2:0.

В нынешнем розыгрыше АПЛ Собослаи принял участие в 26 матчах, забил 5 голов и отдал 4 ассиста. «Мерсисайдцы» лидируют в турнирной таблице (20 побед, 7 ничьих, 1 поражение).

Dominik Szoboszlai G/A:



12 — This season

11 — Last season



He has played in 9 fewer games. pic.twitter.com/ASTQnJ0Drq