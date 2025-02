Реал проиграл последние четыре выездных матча кубка против Сосьедада

Мадридский «Реал» в последних четырех выездных матчах Копы дел Рей против «Реал Сосьедад» не одержал ни одной победы или ничьей (4 поражения).

26 февраля на стадионе «Реал Арена» состоится первая игра 1/2 финала Кубка Испании между командами «Реал Сосьедад» и «Реал» Мадрид. Встреча начнется в 22:30 по киевскому времени.

За этот период поражений «сливочные» смогли забить лишь один гол на старом стадионе хозяев, а на «Реал Арене» подопечные Карло Анчелотти еще ни разу не отличились в матчах кубка.

