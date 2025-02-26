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  4. Серлот обошел Торреса и Беллингема по интересному показателю против Барсы
Кубок Испании
26 февраля 2025, 05:58 |
133
0

Серлот обошел Торреса и Беллингема по интересному показателю против Барсы

Произошло это в поединке Кубка Испании

26 февраля 2025, 05:58 |
133
0
Серлот обошел Торреса и Беллингема по интересному показателю против Барсы
Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Серлот

Форвард «Атлетико Мадрид» Александер Серлот во встрече против «Барселоны» отметился голом на 90+3 минуте матча и стал лидером в списке игроков с сезона 2003/04 по количеству забитых мячей в ворота «каталонцев» в компенсированное время второго тайма (3).

25 февраля на стадионе «Олимпико» состоялся первый поединок 1/2 финала Кубка Испании между командами «Барселона» и «Атлетико». Игра завершилась ничьей со счетом 4:4.

До Серлота первое место по этому показателю делили между собой Фернандо Торрес и Джуд Беллингем, которые имели по 2 забитых гола в ворота «блауграны» после 90 минут основного времени.

В текущем сезоне норвежский нападающий провел 34 матча во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 2 результативные передачи.

Второй матч между «Барселоной» и «Атлетико» состоится 2 апреля в Мадриде на «Метрополитано».

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Барселона Атлетико Мадрид статистика Кубок Испании по футболу Барселона - Атлетико Александер Серлот Фернандо Торрес Джуд Беллингем
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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