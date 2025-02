Серлот обошел Торреса и Беллингема по интересному показателю против Барсы

Форвард «Атлетико Мадрид» Александер Серлот во встрече против «Барселоны» отметился голом на 90+3 минуте матча и стал лидером в списке игроков с сезона 2003/04 по количеству забитых мячей в ворота «каталонцев» в компенсированное время второго тайма (3).

25 февраля на стадионе «Олимпико» состоялся первый поединок 1/2 финала Кубка Испании между командами «Барселона» и «Атлетико». Игра завершилась ничьей со счетом 4:4.

До Серлота первое место по этому показателю делили между собой Фернандо Торрес и Джуд Беллингем, которые имели по 2 забитых гола в ворота «блауграны» после 90 минут основного времени.

В текущем сезоне норвежский нападающий провел 34 матча во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 2 результативные передачи.

Второй матч между «Барселоной» и «Атлетико» состоится 2 апреля в Мадриде на «Метрополитано».

3 - Players who have scored the most 90+ minute goals against Barcelona in all competitions since 2003/04:



3 - ALEXANDER SØRLOTH 🇳🇴

2 - Fernando Torres 🇪🇸

2 - Jude Bellingham 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



Repeat. pic.twitter.com/FIAD0o102c