Влахович достиг отметки в 50 результативных действий за Ювентус в Серии А

Форвард «Ювентуса» Душан Влахович в игре против «Кальяри» отметился забитым мячом, который стал его 50-м результативным действием за клуб в Серии А.

22 февраля состоялся поединок 26-го тура чемпионата Италии между «Кальяри» и «Ювентусом». Матч завершился минимальной победой гостей со счетом 1:0.

Всего за «старую сеньору» Душан забил 42 гола и отдал 8 ассистов в 95 поединках Серии А.

В нынешнем розыгрыше итальянского чемпионата Влахович принял участие в 20 матчах, отметившись 10 забитыми мячами и 1 результативной передачей. «Ювентус» находится на четвертом месте в турнирной таблице лиги (12 побед, 13 ничьих, 1 поражение).

