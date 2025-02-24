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  4. Влахович достиг отметки в 50 результативных действий за Ювентус в Серии А
Италия
24 февраля 2025, 22:03 |
83
0

Влахович достиг отметки в 50 результативных действий за Ювентус в Серии А

Душан забил победный гол в ворота «Кальяри»

24 февраля 2025, 22:03 |
83
0
Влахович достиг отметки в 50 результативных действий за Ювентус в Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Душан Влахович

Форвард «Ювентуса» Душан Влахович в игре против «Кальяри» отметился забитым мячом, который стал его 50-м результативным действием за клуб в Серии А.

22 февраля состоялся поединок 26-го тура чемпионата Италии между «Кальяри» и «Ювентусом». Матч завершился минимальной победой гостей со счетом 1:0.

Всего за «старую сеньору» Душан забил 42 гола и отдал 8 ассистов в 95 поединках Серии А.

В нынешнем розыгрыше итальянского чемпионата Влахович принял участие в 20 матчах, отметившись 10 забитыми мячами и 1 результативной передачей. «Ювентус» находится на четвертом месте в турнирной таблице лиги (12 побед, 13 ничьих, 1 поражение).

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Ювентус Серия A Кальяри чемпионат Италии по футболу Душан Влахович статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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